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Глава ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Глава ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії
Максим Тімченко з Аджаєм Бангою говорили про потреби України та Європи у відновлюваній енергії
фото: ДТЕК

На СОР28 голова ДТЕК зустрівся з президентом World Bank Group

На конференції зі зміни клімату COP28 генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зустрівся з президентом World Bank Group Аджаєм Бангою. Про це написав Тімченко у своїх соцмережах. 

«Взяв участь у дискусії з Аджаєм Бангою, президентом World Bank Group. Говорили про потреби України та Європи у відновлюваній енергії», - написав він.

Глава ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії фото 1

Тімченко висловив Банзі вдячність за зобов’язання щорічно виділяти 40 млрд доларів на боротьбу зі змінами клімату. Також він подякував йому за зусилля щодо відновлення довіри до вуглецевих ринків.

Нагадаємо, на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

Теги: альтернативна енергетика ДТЕК

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