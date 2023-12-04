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В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергетичну інфраструктуру України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергетичну інфраструктуру України
Проект Тилігульської ВЕС розроблено відповідно до затвердженої акціонером ДТЕК Ріната Ахметова довгострокової стратегії компанії
фото: ДТЕК

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити наприкінці 2025 року

Єврокомісарка з питань енергетики Карді Сімсон вітає домовленості компаній ДТЕК Ріната Ахметова та виробника турбін VESTAS (Данія) щодо будівництва нової вітрової електростанції на півдні України.

Про це вона повідомила в своєму X-акуанті (колишній Twitter). 

«Хороші новини для України. VESTAS і ДТЕК оголосили сьогодні в #COP28 про свої плани розширити будівництво спільної вітрової електростанції, неподалік від лінії фронту. Чудовий посил щодо майбутнього. Маю честь бути частиною церемонії підписання», – написала єврокомісарка.

4 грудня ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції – проекту, який підтримують Європейська комісія та уряди України та Данії. Встановлена потужність Тилігульської ВЕС становитиме 500 МВт, загальний обсяг інвестицій у проект перевищить 650 млн. євро.

Станція буде працювати повністю в конкурентних умовах, без дії «зеленого тарифу» (державної підтримки).

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити наприкінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.

Проект Тилігульської ВЕС розроблено відповідно до затвердженої акціонером ДТЕК Ріната Ахметова довгострокової стратегії компанії щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року та інтеграції в єдиний енергетичний ринок країн Європейського Союзу.

Теги: будівництво альтернативна енергетика ДТЕК

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