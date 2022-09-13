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Єгипет розпочне перехід на відновлювальну енергетику у 2023 році

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Єгипет розпочне перехід на відновлювальну енергетику у 2023 році
Клімат у Єгипті сприятливий для сонячної енергетики
фото з відкритих джерел

Роль газу стане предметом гарячих дискусій на кліматичному саміті COP27

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримає Єгипет у прагненні виведення з експлуатації застарілих газових електростанцій у 2023 році та профінансувати будівництво нових вітрових електростанцій, повідомляє Reuters.

«Буде виділено один мільярд доларів для будівництва відновлюваних джерел енергії, переважно вітрових електростанцій», – заявила Хайке Хармгарт з ЄБРР.

Єгипет прагне скоротити внутрішнє споживання газу, щоб збільшити його експорт до Європи в умовах високих цін та попиту, викликаних військовим вторгненням Росії в Україну.

Влада країни очікує, що експорт газу допоможе стримати тиск на єгипетську валюту після того, як війна в Україні сприяла зниженню притоку доларів від портфельних інвестицій та туризму.

Роль газу стане предметом гарячих дискусій на кліматичному саміті COP27 у Єгипті, який відбудеться у листопаді.

За словами Хармгарта, близько 3ГВт із запланованих 10 ГВт нової відновлюваної енергії робитимуть за допомогою зеленого водню в єгипетському порту Айн-Сохна на Червоному морі.

Відзначимо, що Єгипет оголосив низку тендерів з проектів зеленого водню та аміаку в Айн-Сохні.

Нагадаємо, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Данія зобовʼязалися збільшити виробництво вітрової енергії в сім разів до 2030 року – з менш ніж 3 ГВт до 20 ГВт. Така ініціатива є частиною зусиль, спрямованих на незалежність регіону від російського природного газу.

Теги: фінансування Єгипет експорт війна будівництво

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