Євросоюз створює альянс сонячної фотоелектричної промисловості

Альянс покликаний допомогти «зеленому» переходу Європи та уникнути заміни залежності від російського викопного палива

Єврокомісія затвердила створення до кінця року нового альянсу сонячної фотоелектричної промисловості (Solar Photovoltaic Industry Alliance), який сприятиме прискоренню впровадження сонячної енергії та підвищенню сталості енергетичної системи Європи, повідомляє Екополітика.

Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що це допоможе досягти 30 ГВт річних потужностей виробництва сонячної енергії до 2025 року, повідомляє Єврокомісія. В повідомленні зазначили, що Альянс допоможе розширити технології виробництва інноваційних сонячних фотоелектричних продуктів і компонентів. Він є однією з конкретних ініціатив «Стратегії сонячної енергії ЄС», яку прийняли в травні 2022 року в рамках плану REPowerEU. Цей план допоможе ЄС досягти понад 320 ГВт нововстановленої сонячної фотоелектричної потужності до 2025 року та майже 600 ГВт до 2030 року.

«Сьогоднішнє схвалення відкриває шлях для публікації заклику до членства в Альянсі в листопаді», – пояснили в пресслужбі Єврокомісії.

Бретон також підкреслив, що Альянс покликаний допомогти «зеленому» переходу Європи та уникнути заміни залежності від російського викопного палива новими залежностями. Окрім того, він сприятиме розвитку інноваційної промисловості в Європі та створенню нових робочих місць.

В повідомленні зазначили, що Альянс об’єднає представників промисловості, науково-дослідні інститути, асоціації споживачів, неурядові організації та інші зацікавлені сторони. Він представить план дій для сонячного промислового ланцюжка створення вартості в Європі.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Tesla отримала серйозного конкурента на ринку сонячної енергетики. General Motors повідомила про запуск бізнесу з продажу домашніх систем накопичення енергії (акумулятори та зарядки), сонячних панелей та програмного забезпечення приватним та комерційним клієнтам.