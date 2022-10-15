Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Євросоюз створює альянс сонячної фотоелектричної промисловості

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Євросоюз створює альянс сонячної фотоелектричної промисловості
Новий план допоможе ЄС досягти понад 320 ГВт нововстановленої сонячної фотоелектричної потужності
фото з відкритих джерел

Альянс покликаний допомогти «зеленому» переходу Європи та уникнути заміни залежності від російського викопного палива

Єврокомісія затвердила створення до кінця року нового альянсу сонячної фотоелектричної промисловості (Solar Photovoltaic Industry Alliance), який сприятиме прискоренню впровадження сонячної енергії та підвищенню сталості енергетичної системи Європи, повідомляє Екополітика.

Єврокомісар Тьєррі Бретон заявив, що це допоможе досягти 30 ГВт річних потужностей виробництва сонячної енергії до 2025 року, повідомляє Єврокомісія. В повідомленні зазначили, що Альянс допоможе розширити технології виробництва інноваційних сонячних фотоелектричних продуктів і компонентів. Він є однією з конкретних ініціатив «Стратегії сонячної енергії ЄС», яку прийняли в травні 2022 року в рамках плану REPowerEU. Цей план допоможе ЄС досягти понад 320 ГВт нововстановленої сонячної фотоелектричної потужності до 2025 року та майже 600 ГВт до 2030 року.

«Сьогоднішнє схвалення відкриває шлях для публікації заклику до членства в Альянсі в листопаді», – пояснили в пресслужбі Єврокомісії.

Бретон також підкреслив, що Альянс покликаний допомогти «зеленому» переходу Європи та уникнути заміни залежності від російського викопного палива новими залежностями. Окрім того, він сприятиме розвитку інноваційної промисловості в Європі та створенню нових робочих місць.

В повідомленні зазначили, що Альянс об’єднає представників промисловості, науково-дослідні інститути, асоціації споживачів, неурядові організації та інші зацікавлені сторони. Він представить план дій для сонячного промислового ланцюжка створення вартості в Європі. 

Нагадаємо, днями стало відомо, що Tesla отримала серйозного конкурента на ринку сонячної енергетики. General Motors повідомила про запуск бізнесу з продажу домашніх систем накопичення енергії (акумулятори та зарядки), сонячних панелей та програмного забезпечення приватним та комерційним клієнтам.

Теги: Єврокомісія технології альтернативна енергетика

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала десятки об'єктів енергетичної інфраструктури України
Скільки об’єктів енергетики пошкоджено через атаки Росії: дані уряду
12 жовтня, 16:48
Україна забезпечена пальним
Наша перша велика «енергетична» перемога у цій війні
12 жовтня, 15:07
Росія атакувала близько 30% енергетичної інфраструктури України
Окупанти пошкодили близько третини енергетичної інфраструктури України
12 жовтня, 02:20

Новини

Євросоюз створює альянс сонячної фотоелектричної промисловості
Євросоюз створює альянс сонячної фотоелектричної промисловості
Tesla отримала серйозного конкурента на ринку сонячної енергетики
Tesla отримала серйозного конкурента на ринку сонячної енергетики
Шведи та фіни побудують вітряну електростанцію за €20 млрд
Шведи та фіни побудують вітряну електростанцію за €20 млрд
Перший в Україні біометан готують до продажу у ЄС
Перший в Україні біометан готують до продажу у ЄС
Франція вводить в експлуатацію перші плавучі сонячні панелі
Франція вводить в експлуатацію перші плавучі сонячні панелі
РГК готує проект підключення до газових мереж вже другого біометанового заводу
РГК готує проект підключення до газових мереж вже другого біометанового заводу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
У Києві пролунав вибух
90K
Кремль поквитався з терористом-«блогером» Гіркіним за критику
79K
Угорщина викликала голову посольства України: що сталося
37K
Росія вдарила ракетами по Київщині: перші подробиці
34K
Навіщо Путіну завершувати мобілізацію у РФ «через 2 тижні»: роз'яснення ISW
22K
Російський ведучий втратив свідомість у прямому ефірі (відео)

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Вчора, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Вчора, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту