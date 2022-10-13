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Tesla отримала серйозного конкурента на ринку сонячної енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Tesla отримала серйозного конкурента на ринку сонячної енергетики
GM має намір конкурувати з Tesla на ринку систем зберігання енергії та сонячних панелей
фото з відкритих джерел

На відміну від Tesla або Volkswagen, GM поки що немає власної мережі зарядки електромобілів

General Motors повідомила про запуск бізнесу з продажу домашніх систем накопичення енергії (акумулятори та зарядки), сонячних панелей та програмного забезпечення приватним та комерційним клієнтам. Новий підрозділ GM Energy дозволить компанії створити низку аксесуарів, які можуть допомогти у продажу її електромобілів, повідомляє The Verge.

За словами Тревіса Хестера (Travis Hester), директора GM з виробництва електромобілів, компанія спробує захопити частину ринку пристроїв для виробництва та зберігання енергії, обсяг якого обіцяє в майбутньому становити $120-150 млрд. Автовиробник має намір зробити бренд GM синонімом не тільки електромобілів, а й цілого ряду продуктів та послуг, пов'язаних з електричним транспортом та акумуляторами.

На цьому ринку вже працює конкурент GM в особі Tesla, яка, крім електромобілів, пропонує сонячну черепицю Solar Roof, а також системи накопичення енергії Powerwall для будинків і сховища промислового масштабу Tesla Megapack. Також системи зберігання енергії пропонують безліч дрібніших фірм, наприклад, Generac, яка продає джерела резервного живлення та генератори, а також Fluence Energy, що займається зберіганням енергії.

Що стосується сонячної енергетики, GM об'єднає зусилля з компанією SunPower із Сан-Хосе для продажу сонячних панелей та пристроїв для зберігання енергії в домашніх умовах приватним клієнтам. SunPower та інші партнери будуть постачати сонячні панелі та виробляти їхню установку, а GM розробить для цього додаткове програмне забезпечення.

На відміну від Tesla або Volkswagen, GM поки що немає власної мережі зарядки електромобілів, і зараз вона в партнерстві з EVgo займається створенням мережі зарядних пристроїв під брендом Ultium 360, що встановлюються на стоянках для вантажівок.

Однак для запуску нових продуктів потрібен час. Сонячні панелі та інші продукти будуть доступні не раніше 2024 року.

Нагадаємо, шведський розробник OX2 AB та фінська інвесткомпанія Alandsbanken Fondbolag розробляють два офшорні вітроенергетичні проєкти у Балтійському морі вартістю €20 млрд, які стануть найбільшими у світі.

Теги: альтернативна енергетика технології продукти автомобіль Tesla

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