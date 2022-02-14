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    Міжнародний аеропорт у Південній Кореї переходить на використання водню

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    Міжнародний аеропорт Інчхон задумався про екологічно чисте майбутнє - Міжнародний аеропорт у Південній Кореї переходить на використання водню

    Міжнародний аеропорт Інчхон задумався про екологічно чисте майбутнє

    Фото: Air Liquide

    У цьому його підтримують авіаційні компанії Airbus та Korean Air

    Південнокорейський міжнародний аеропорт Інчхон розпочав розробку дорожньої карти з використання водню у своїх операціях у рамках нового партнерства, укладеного з авіаційними компаніями Airbus та Korean Air, а також з одним з найбільших виробників технічних газів у світі, французькою компанією Air Liquide, – повідомляє H2 View.

    Група, створена для декарбонізації як аеропорту, так і ширшого авіаційного сектора, підтримуватиме розгортання водневих екосистем на підтримку наземних операцій, і комерційних літаків з водневими двигунами.

    Air Liquide зосередиться на всьому ланцюжку створення та постачання рідкого водню. Airbus поділиться досвідом у галузі наземних операцій літаків із водневим двигуном, Korean Air зосередиться на їх експлуатації. А Incheon International Airport представить план розвитку аеропорту з урахуванням використання водневих технологій.

    «Ми раді брати участь разом із нашими партнерами у розвитку водневої економіки Південної Кореї. Прагнучи розробити інфраструктуру на рідкому водні для аеропортів, ми вносимо свій внесок у побудову більш стійкого майбутнього», – сказав Франсуа Абріаль, член виконавчого комітету Air Liquide Group, який займається Азіатсько-Тихоокеанський регіоном.

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    Теги: Південна Корея аеропорт водень
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    Міжнародний аеропорт у Південній Кореї переходить на використання водню