Міжнародний аеропорт у Південній Кореї переходить на використання водню

У цьому його підтримують авіаційні компанії Airbus та Korean Air

Південнокорейський міжнародний аеропорт Інчхон розпочав розробку дорожньої карти з використання водню у своїх операціях у рамках нового партнерства, укладеного з авіаційними компаніями Airbus та Korean Air, а також з одним з найбільших виробників технічних газів у світі, французькою компанією Air Liquide, – повідомляє H2 View.

Група, створена для декарбонізації як аеропорту, так і ширшого авіаційного сектора, підтримуватиме розгортання водневих екосистем на підтримку наземних операцій, і комерційних літаків з водневими двигунами.

Air Liquide зосередиться на всьому ланцюжку створення та постачання рідкого водню. Airbus поділиться досвідом у галузі наземних операцій літаків із водневим двигуном, Korean Air зосередиться на їх експлуатації. А Incheon International Airport представить план розвитку аеропорту з урахуванням використання водневих технологій.

«Ми раді брати участь разом із нашими партнерами у розвитку водневої економіки Південної Кореї. Прагнучи розробити інфраструктуру на рідкому водні для аеропортів, ми вносимо свій внесок у побудову більш стійкого майбутнього», – сказав Франсуа Абріаль, член виконавчого комітету Air Liquide Group, який займається Азіатсько-Тихоокеанський регіоном.