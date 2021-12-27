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    Airbus відкрив в Іспанії дочірню компанію для вивчення водневих технологій

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    Три концепти водневих авіалайнерів компанії Airbus - Airbus відкрив в Іспанії дочірню компанію для вивчення водневих технологій

    Три концепти водневих авіалайнерів компанії Airbus

    Фото: Airbus

    Новий підрозділ займеться розробкою водневих рухових систем та заправок

    Компанія Airbus продовжує вивчати водневі технології в авіаційній галузі, і прискорить свої дослідження за допомогою створеного в Іспанії нового інноваційного підрозділу, який отримав назву Zero emission development center, – повідомляє H2 View.

    Створена як частина підрозділу UpNext Airbus, Zero emission development center зосередиться на вивченні та майбутній демонстрації рухових систем, що працюють на водні, а також на операціях із заправки воднем із застосуванням останніх технологічних досягнень.

    UpNext та Zero emission development center у своїй роботі з розвитку технологій майбутнього будуть використовувати в Іспанії досвід таких компаній, як Airbus Commercial Aircraft, Airbus Helicopters та Airbus Defence and Space. Передбачається, що це підтримає попит на водневі авіалайнери, що зростає, і підвищить ефективність інноваційних технологій, що впроваджуються в літаках.

    «Створення Airbus UpNext та Zero emission development center в Іспанії посилює наші дослідження та нові технології, і гарантує від самого початку участь наших найкращих експертів для підтримки досліджень з декарбонізації авіаційної галузі», – сказала головний технічний директор компанії Airbus Сабіна Клауке.

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    Теги: Іспанія технології водень
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    Airbus відкрив в Іспанії дочірню компанію для вивчення водневих технологій