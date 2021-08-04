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    На Покровській СЕС реалізовано унікальну систему діагностики – ДТЕК

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    Дрон на станції використовується як додатковий інструмент діагностики обладнання - На Покровській СЕС реалізовано унікальну систему діагностики – ДТЕК
    Дрон на станції використовується як додатковий інструмент діагностики обладнання

    Система під назвою OD.ISSAY дозволяє максимально автоматизувати процес управління станцією

    Фахівці компанії ДТЕК ВДЕ розробили унікальну систему діагностики й підтримки великих сонячних електростанцій, яка підвищує ефективність роботи й забезпечує збільшення продуктивності на 4% в рік, йдеться в повідомленні компанії.

    Покровська СЕС стала пілотним майданчиком для реалізації цього проекту.

    Система під назвою OD.ISSAY дозволяє максимально автоматизувати процес управління станцією.

    Програмне забезпечення, яке було розроблено спільно з партнерами компанії, збирає і аналізує великі масиви інформації, що надходять з різного обладнання. Раніше персоналу доводилося обробляти дані вручну, тепер система виконує це автоматично.

    В рамках проекту була також реалізована перша у світі автоматична безпілотна система моніторингу обладнання CЕС.

    Дрон на станції використовується як додатковий інструмент діагностики обладнання й раніше управлявся оператором вручну. Новий «безпілотник» працює автономно (без оператора), 24/7 і в будь-яку погоду.

    Виконуючи обліт по заданому маршруту, дрон здійснює візуальний огляд інфрачервоною камерою, фіксує дані й направляє їх на хмарний портал для обробки та аналізу. Нова технологія дозволяє підвищити точність діагностики обладнання до 91% і скоротити кількість помилкових виїздів на 95%.

    Система діджитал-моніторингу OD.ISSAY дозволяє постійно діагностувати стан обладнання, працювати на запобігання аварійним ситуаціям, зменшуючи час простоїв, а також спрощує роботу персоналу і нівелює людський фактор.

    У перспективі фахівці компанії планують масштабувати проект OD.ISSAY для подальшого використання на інших сонячних станціях.

    Теги: ДТЕК безпілотник
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    На Покровській СЕС реалізовано унікальну систему діагностики – ДТЕК