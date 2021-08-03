Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

На обстріли окупаційних військ українське військо відкривало вогонь у відповідь

Напередодні на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів

У понеділок, 2 серпня, на фронті зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню російськими військами Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Так, 2 серпня поблизу Опитного окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру. Неподалік Причепілівки противник вів вогонь зі протитанкових і автоматичних гранатометів, а також кулеметів.

Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Світлодарська окупанти застосовували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Поблизу Оріхового росіяни здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині ЗСУ зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На обстріли окупаційних військ українське військо відкривало вогонь у відповідь.

Сьогодні, 3 серпня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Біля Золото-4 російські війська обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї. У напрямку Світлодарську окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Луганського ворог стріляв зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українського війська немає.

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