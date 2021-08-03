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    Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

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    На обстріли окупаційних військ українське військо відкривало вогонь у відповідь - Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

    На обстріли окупаційних військ українське військо відкривало вогонь у відповідь

    Фото з відкритих джерел

    Напередодні на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів

    У понеділок, 2 серпня, на фронті зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню російськими військами Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Так, 2 серпня поблизу Опитного окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру. Неподалік Причепілівки противник вів вогонь зі протитанкових і автоматичних гранатометів, а також кулеметів.

    Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали позиції з автоматичних станкових гранатометів.

    У районі Світлодарська окупанти застосовували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Поблизу Оріхового росіяни здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    На Луганщині ЗСУ зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. На обстріли окупаційних військ українське військо відкривало вогонь у відповідь.

    Сьогодні, 3 серпня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Біля Золото-4 російські війська обстріляли ЗСУ зі стрілецької зброї. У напрямку Світлодарську окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Луганського ворог стріляв зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

    Бойових втрат серед українського війська немає.

    До слова, Москаль розказав, які помилки робить Зеленський щодо Донбасу.

    Також повідомлялося, що пам'ятна медаль до 30-річчя Незалежності спровокувала черговий напад істерики у Москві.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі