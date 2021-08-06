Нідерланди і Німеччина об'єднують зусилля для створення водневих яхт

Голландія надасть прогулянкові човни, а Німеччина – водневі паливні елементи

Голландська компанія Winner Yachts (дочірнє підприємство Nordic Yachting), тепер пропонує своїм клієнтам можливість обладнати прогулянкові човни таким екологічно чистим джерелом енергії, як водневі паливні елементи EFOY від німецької енергетичної компанії SFC Energy, – повідомляє H2 View.

Winner Yachts і SFC Energy заявили, що вони об'єднали свої зусилля у відповідь на справжній бум ринку прогулянкових човнів під час пандемії коронавируса. І, в тому числі, вирішили декарбонізувати, так би мовити, народну активність, рухаючись в руслі Водневої стратегії Євросоюзу, яка спрямована на перехід до 2050 року на екологічно чисте паливо.

«Ми хочемо розширити нашу стратегію розвитку за рахунок відомих і інноваційних партнерів, і посилити її додатковими технологіями. Winner Yachts і SFC Energy ідеально підходять в цьому відношенні. Разом ми хочемо внести важливий вклад в екологічно безпечне енергопостачання на борту суден і надати нашим клієнтам можливість отримати задоволення від плавання з ще більшим комфортом», – сказав генеральний директор SFC Energy Пітер Подессер.

«З SFC Energy ми отримуємо виробника оригінального устаткування з двадцятирічним досвідом роботи в секторі прогулянкових човнів. Ми постійно працюємо над поліпшенням нашого бізнесу, тому було логічно запропонувати нашим клієнтам екологічно чисті альтернативи», – сказав в свою чергу власник Nordic Yachting Крістоф Неккер.