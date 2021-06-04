У Коста-Ріці розробляють дерев'яні шхуни на водневих паливних елементах

Перше інноваційне судно буде спущено на воду в 2022 році

Компанії Sailcargo і Ad Astra об'єднали зусилля для розробки та впровадження водневих паливних елементів для морської промисловості Коста-Ріки (Центральна Америка). Зокрема, інноваційні силові установки отримають судна лінії CEIBA компанії Sailcargo, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що новий флот буде складатися з 45-метрових трищоглових дерев'яних вітрильних шхун вантажопідйомністю 250 тонн. В основному вони будуть приводитися в рух комплектом з 14 вітрил, але, крім того, будуть нести допоміжний електродвигун, що працює на водневих паливних елементах – для використання при слабкому вітрі і в портах.

Перше судно лінії CEIBA в даний час будується з екологічно чистої деревини на тихоокеанському узбережжі Коста-Ріки, Ad Astra і Sailcargo припускають спустити його на воду в 2022 році. Компанії будуть використовувати цю нову шхуну як еталон для моделювання використання систем екологічно чистих водневих паливних елементів на майбутніх суднах.

«Кращий спосіб змінити парадигму і просвіщати населення – через наочні і реальні проекти, які можуть дати видимі результати. Чим ми і займаємося», – сказав генеральний директор Ad Astra Чанг Діас.