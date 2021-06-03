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    Новий рекорд: Toyota Mirai проїхав понад 1 тис км на одній заправці воднем

    нова енергія
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    Пілоти водневого автомобіля Toyota Mirai &nbsp; - Новий рекорд: Toyota Mirai проїхав понад 1 тис км на одній заправці воднем

    Пілоти водневого автомобіля Toyota Mirai

     

    Фото: elektrovesti.net

    Попередній рекорд був побитий на 115,5 км

    У Франції відбувся рекордний пробіг японського седана на водневих паливних елементах Toyota Mirai. Автомобіль пройшов по дорогах загального користування на південь від Парижа 1003 км, – повідомляють Elektrovesti.

    Підсумковий результат седана Toyota Mirai виявився на 115,5 км більше, ніж у кросовера Hyundai Nexo в його рекордної поїздці по Австралії, а також на 353 км перевищив показник запасу ходу автомобіля «за паспортом».

    Під час спроби встановлення рекорду використовувався зелений водень, отриманий з використанням електроенергії з поновлюваних джерел. Перед початком поїздки в балони Mirai заправили під високим тиском 5,6 кг водню. Як заявила прес-служба Toyota, водії використовували економічний стиль водіння, з плавними разгонами і зупинками. Середня витрата водневого палива склала 0,55 кг на 100 км.

    За час подорожі за кермом Toyota Mirai змінилося чотири водія. Головний – засновник компанії Energy Observer, капітан однойменного судна з енергетичною установкою на водневих паливних елементах від Mirai. Інші три водія – інженер Toyota Motor Europe Джеймс Олден, продакт-менеджер проекту Mirai Максим ле Хір і менеджер зі зв'язків з громадськістю Toyota France Марі Гадд.

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    Теги: Франція автомобіль рекорд водень Hyundai Toyota
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    Новий рекорд: Toyota Mirai проїхав понад 1 тис км на одній заправці воднем