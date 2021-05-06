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    У Британії представлений водневий гіперкар

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    Концепт британського гоночного автомобіля Apricale &nbsp; - У Британії представлений водневий гіперкар

    Концепт британського гоночного автомобіля Apricale

     

    Фото: elektrovesti.net

    Виробництво інноваційних автомобілів почнеться в 2023 році

    Британський стартап Viritech представив концепт футуристичного гіперкара на водневих паливних елементах Apricale. Новий автомобіль запропонує покупцям двигун потужністю 1100 к. с. Запатентована воднева технологія передбачає запас ходу на одній заправці до 800 км, – повідомляють Elektrovesti.

    Компанія Viritech планує провести перший прототип водневого гоночного автомобіля протягом півтора року і організувати випуск 25 примірників до першого кварталу 2023 року. Орієнтовна вартість одного Apricale – $2 млн.

    Представники Viritech не розкривають докладні характеристики Apricale і віддають перевагу ключовий особливості автомобіля – структурним паливним баків під тиском. Перевага інноваційного підходу полягає в тому, що конструкція дозволяє обійтися без великих балонів, вона робить автомобіль безпечніше і значно знижує вагу в порівнянні з існуючими рішеннями на паливних елементах.

    Наступні півтора року Viritech буде працювати над оптимізацією конструкції і розробляти план по просуванню нової технології серед потенційних партнерів. У цьому процесі стартап прагне розширити сферу своєї діяльності.

    Крім Apricale, компанія працює над сімейним позашляховиком на водні Tellurio і вантажівкою на водні Jovian. Останній, за заявами розробників, буде ефективніше електричних аналогів в далеких рейсах.

    «Новий проект кардинально змінює правила гри для Viritech і відразу ж виводить нас до вищої ліги з точки зору інженерних рішень. Зараз в світі немає водневих проектів, які перевершували б нас в цьому», – заявив керівник Viritech Тімоті Лайонс.

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    Теги: технології автомобіль Великобритания водень
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