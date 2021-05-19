Hyundai Nexo побив світовий водневий рекорд

На одній водневої заправці автомобіль подолав майже 888 км

Світовий рекорд по найбільшому відстані, пройденого водневим автомобілем на одному заправленні, був побитий автомобілем Hyundai Nexo в Австралії, – повідомляє H2 View.

Рекорд встановив австралійський ралійний гонщик Брендан Рівз, за даними бортового комп'ютера серійного Hyundai Nexo, він подолав 887,5 км. Це досить вражаючий результат – попередній рекорд, встановлений спортсменом Бертраном Пікаром, становив 778 км.

Воднева подорож почалася в Мельбурні, а закінчилося в 60 км від містечка Сильвертон, відомого як місце дії постапокаліптичного бойовика «Божевільний Макс 2: Воїни дороги», в якому зіграв головну роль майбутній відомий актор і режисер Мел Гібсон. (Власне кажучи, саме цей фільм приніс йому світову популярність, актора потім запросили з Австралії в Голлівуд).

Під час поїздки Nexo спожив 6,27 кг водню. Поїздка зайняла 13 годин і 6 хвилин при середній швидкості 66,9 км/год. Попередження про низький рівень палива Nexo спочатку загорілося на бортовому комп'ютері автомобіля на 686 кілометрі, а від цієї точки до фінішу залишалося більше 200 км.

«Я постійно перевіряв показання ефективності Nexo, щоб максимізувати відстань, яке я отримував на кілограм водню. Я виявив, що, використовуючи прийоми ралійного водіння, і поради мого батька (він водить на великі відстані вантажні автомобілі), можна вийти за межі офіційного діапазону Nexo. Будучи гонщиком ралі, я завжди хотів встановити світовий рекорд, але ніколи не міг припустити, що це станеться таким чином», – зізнався, коментуючи досягнення, Брендан Рівз.