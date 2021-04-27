На автогонках в Дакарі дебютує водневий спорткар e-Blast H2

Інноваційний гоночний автомобіль братиме участь в змаганнях у 2022 році

На автомобільних гонках Daker Rally 2022 буде брати участь перший водневий позашляховик e-Blast H2 виробництва GCK Motorsport. Це дочірнє підприємство французької компанії Green Corp Konnection, яка співпрацює з командою з автоспорту, заснованої в 2017 році гонщиком і каскадером Герленом Чічеріто, – повідомляє H2 View.

Про свій намір брати участь в автогонках в Дакарі в 2022 році GCK Motorsport оголосила в листопаді 2020 року. Зараз стало відомо, що систему водневих паливних елементів для гоночного автомобіля e-Blast Н2 розроблятиме компанія FEV, яка спеціалізується на виробництві різних паливних елементів.

FEV підтримає GCK Motorsport своїм великим досвідом проектування, розробки та інтеграції паливних елементів в різні транспортні засоби. Передбачається, що для e-Blast Н2 буде створена бортова воднева система потужністю 200 кВт – одна з найпотужніших у своєму класі.

«Ми раді, що FEV приєдналася до нас для вирішення цього важливого завдання. Цей історичний крок в житті нашої компанії прекрасно ілюструє нашу місію з розробки технологічних рішень для задоволення зростаючого попиту на інтеграцію зеленої енергії в сферу автомобільного транспорту», – сказав генеральний директор GCK Ерік Будо.

«Завдяки більш ніж 20-річному досвіду в області технологій, пов'язаних з воднем, FEV має унікальні можливості для вирішення цього завдання. Для нас велика честь бути частиною місії GCK по перемозі в престижному ралі Дакар з автомобілем на водневих елементах і поділитися своїм баченням майбутнього без викидів вуглецю», – додав виконавчий віце-президент FEV у Франції, Іспанії та Північній Африці Надим Андраос.

Протягом десятиліть в Daker Rally домінували позашляховики з модифікованими двигунами внутрішнього згоряння. Але так як організатори автогонок наполягають на повністю «зеленому» складі до 2030 року, ралі тепер надає благодатний грунт для компаній, які прагнуть забезпечити екологічно чисті мобільні рішення.