Передиспетчеризація створює ризик недовиробітку для сонячних електростанцій – профільна асоціація

Сонячні електростанції можуть втратити частину виробітку через передиспетчеризацію – АСЕУ

Асоціація сонячної енергетики України звертає увагу на потенційні наслідки впровадження механізму передиспетчеризації для відновлюваної енергетики, зокрема для сонячних електростанцій.

Передиспетчеризація передбачає, що системний оператор заздалегідь визначає, які електростанції і в яких обсягах мають працювати для забезпечення стабільності енергосистеми в умовах обмежень мережі.

Голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський зазначає, що цей механізм є вимушеним кроком в умовах воєнного стану та надзвичайної ситуації в енергосистемі. Водночас для сонячної генерації така модель створює додаткові ризики.

«Для сонячної генерації, зрозуміло, це не дуже такий хороший крок. І несе певні ризики, тому що оператор може визначити пріоритет для інших генерацій. І СЕС можуть бути примусово обмежені у видачі потужності. Ще до того, як вони зможуть продати свою енергію в енергосистему. Це створює ситуацію недовиробленої енергії. І це може перешкодити, якщо не буде компенсації, в тому числі сонячним електростанціям», - каже він.

Таким чином, мова йде про ризик примусових обмежень виробництва ще до фактичного продажу електроенергії, що може вплинути на фінансову стійкість проєктів ВДЕ за відсутності механізмів компенсації.

В Асоціації вважають, що частково мінімізувати ці ризики можна за рахунок ширшої інтеграції накопичувачів енергії.

«Вирішити це можна за рахунок активнішого інтегрування установок зберігання в роботу сонячних електростанцій. Коли вони, наприклад, СЕС відключені від енергомережі в зв'язку з командою диспетчера, то можна було би закачувати вироблену електроенергію у власні установки зберігання. І, відповідно, рішення диспетчерів має бути більш гнучкими і виваженими».

Раніше в Українській вітроенергетичній асоціації (УВЕА) заявили про ризики для виробників електроенергії під час впровадження механізму передиспетчеризації без компенсації витрат.