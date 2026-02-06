Борги 2022 року досі тиснуть на зелену енергетику – експерт

Платіжна дисципліна на ринку суттєво погіршилася після 2023 року

Боргова криза у ВДЕ має коріння у 2022 році – Литвиненко

Основний тягар боргової кризи у секторі відновлюваної енергетики сформувався у 2022 році і досі не подоланий, попри часткове скорочення заборгованості в наступні роки. Про це заявив виконавчий директор ТОВ НВП «Енерго-плюс» Вадим Литвиненко.

За його словами, заборгованість перед виробниками «зеленої» електроенергії досягла пікових значень восени 2024 року.

«Заборгованість перед виробниками «зеленої» електроенергії пройшла пік у вересні 2024 року і становила близько 35,7 млрд грн. Протягом року її вдалося суттєво знизити», – зазначив Литвиненко.

Водночас, навіть після цього борги у секторі залишаються значними. «Але навіть після цього боргові зобов'язання за електрику з ВДЕ залишаються значними: станом на жовтень 2025 року сукупна заборгованість «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» складає 16,1 млрд грн», – наголосив він.

Окрему проблему, за словами експерта, становлять нові борги, що формувалися вже у 2025 році.

«При цьому, окремо за січень–жовтень 2025 року ми маємо борги у 2,1 млрд грн, тобто казати про системну роботу з ліквідації заборгованості зарано», – підкреслив Литвиненко.

Він нагадав, що платіжна дисципліна на ринку суттєво погіршилася після 2023 року.

«Скажімо, у 2023 році поточна дисципліна розрахунків була майже ідеальною (приблизно на рівні 99%), а вже у 2024-му погіршилась і за місяцями складала 89–95%», – зазначив він.

За його словами, нестабільними були й розрахунки у поточному році. «Також нестабільними були й розрахунки у поточному році (77–99% за різні місяці), що й призвело до формування вказаних нових боргових зобов'язань», – сказав Литвиненко.

Втім, ключовим джерелом боргової кризи у ВДЕ залишається саме 2022 рік.

«Втім, головним «провальним» періодом залишається 2022 рік. Через те, що енергосистема працювала у режимі «островів», а облік був порушений, оплати в окремі місяці падали до 33–45%», – наголосив він.

Саме в цей період, за словами експерта, було сформовано основний масив недоплат.

«Саме тоді сформувався основний масив сукупної недоплати за електроенергію з ВДЕ, що перевищує півтора десятка мільярдів гривень», – вважає Литвиненко.

Раніше президент Української енергетичної асамблеї, ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що борги в енергетичному секторі України накопичувалися роками і були проігноровані в критичний момент реформування ринку.