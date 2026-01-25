Борги «Гарпока» перед ВДЕ залишаються системною проблемою – юристка

На думку Савченко, за нинішніх умов вирішення цієї проблеми можливе лише на законодавчому рівні

Заборгованість за 2022 рік і далі тисне на ринок ВДЕ – Савченко

Заборгованість державного підприємства «Гарантований покупець» перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії залишається значною, попри покращення поточних розрахунків. Про це заявила партнерка юридичної компанії Altelaw&Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.

За її словами, станом на 1 грудня 2025 року обсяг заборгованості залишається на високому рівні.

«Станом на 01.12.2025 року заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ становила 15,56 млрд грн, що фактично корелює з обсягом заборгованості ПрАТ «НЕК «Укренерго» перед Гарантованим покупцем», – зазначила Савченко.

Разом із тим, ключовою невирішеною проблемою, за її словами, залишається заборгованість, сформована у перший рік повномасштабної війни.

«Навіть після трьох років війни невирішеним залишається питання заборгованості 2022 року, рівень розрахунків за якою становить лише 66,2%», – наголосила вона.

Савченко пояснила, що ця проблема має системний характер.

«Ця проблема має системний характер і безпосередньо пов'язана з відсутністю врегулювання питань купівлі електричної енергії у виробників, розташованих на тимчасово окупованих територіях, а також із відповідальністю за небаланси, що є взаємопов'язаними», – зазначила експертка.

За її словами, наявність такої заборгованості змушує виробників шукати захисту в судовій площині.

«Наявність такої заборгованості фактично змушує виробників звертатися до суду для її стягнення», – сказала Савченко.

Вона додала, що це створює додаткове фінансове навантаження для державного підприємства.

«Це, своєю чергою, формує для Гарантованого покупця додаткове фінансове навантаження у вигляді судового збору, компенсації витрат на правову допомогу та виконавчого збору в розмірі 10% від суми боргу», – пояснила вона.

На думку Савченко, за нинішніх умов вирішення цієї проблеми можливе лише на законодавчому рівні.

«За поточного стану справ вирішення цієї проблеми можливе виключно через законодавчі зміни. Відповідні пропозиції щодо яких були закладені в законопроєкті №13219, і ринок очікує їх ухвалення як елементу підтвердження державних гарантій виробникам з ВДЕ», – зазначила Савченко.

Раніше Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, заявив, що боргова проблема на енергетичному ринку України є ключовим бар’єром для відновлення потужностей і залучення інвестицій та вже переросла з галузевої у загальнонаціональну загрозу.