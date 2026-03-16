Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами

Тренерський штаб «синьо-жовтих» визначився з переліком футболістів на плейофф кваліфікації до Чемпіонату світу

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров запросив у табір збірної 26 виконавців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Перші запрошення до лав «синьо-жовтих» отримали тріо виконавців. Два з них – голкіпер Руслан Нещерет і форвард Матвій Пономаренко – представляють київське «Динамо». Також до заявки потрапив оборонець житомирського «Полісся» Борис Крушинський.

Склад збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Виклик до національної команди отримали 14 представників української Прем'єр-ліги та 12 легіонерів. Найбільше представництво мають «Динамо» (шість футболістів) і донецький «Шахтар» (чотири). «Полісся» делегувало до збірної трьох виконавців.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Олександр Сваток («Остін»), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Максим Таловєров («Сток Сіті»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»),

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Олег Очеретько («Шахтар»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Руслан Маліновський («Дженоа»), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Віктор Циганков («Жирона»), Олександр Зубков («Трабзонспор»),

Нападники: Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Ліон»), Матвій Пономаренко («Динамо»).

Ще дев'ять гравців потрапили до резервного списку «синьо-жовтих». Левова частка з них – представники «Полісся». Підстрахувати основних готові голкіпер Євген Волинець, оборонці Сергій Чоботенко та Едуард Сарапій, півзахисник Олександр Назаренко, форвард Ігор Краснопір. Також у переліку запасних Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»).

Календар збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

