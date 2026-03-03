Зміна умов регулювання зеленої енергетики ставить під ризик інвестиції у галузь – Центр Разумкова

Погіршення механізму регулювання зеленої генерації може зупинити інвестиції у нову генерацію – Омельченко

Нові підходи до регулювання режиму генерації електроенергії на зелених електростанціях можуть негативно вплинути на інвестиційний клімат та розвиток відновлюваної генерації. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Вважаю, що до кожного рішення в енергетиці треба підходити з точки зору відповіді лише на одне питання – воно допоможе залучати інвестиції в енергетику чи ні. Адже без міжнародного фінансування відновлювати енергетику нереально», – сказав Омельченко.

За його словами, запропоновані для енергокомпаній правила передбачають, що в окремі періоди системний оператор може обмежувати генерацію електростанцій через технічні обмеження мережі. У разі отримання відповідної команди виробник змушений терміново зменшити відпуск електроенергії.

На його думку, що якщо мережа не може прийняти вироблену електроенергію, станція змушена зменшити генерацію. Водночас для виконання контрактних зобов’язань виробник має докупити відповідний обсяг електроенергії на ринку.

Омельченко вважає, що така модель створює ризики антиконкурентної ситуації, коли окремі виробники, у тому числі об’єкти відновлюваної енергетики, несуть збитки через фактори, що не залежать від них, тоді як інші учасники ринку не відчувають наслідків обмежень.

Омельченко звертає увагу, що ідея перекласти витрати, пов’язані з технічними обмеженнями мережі, з оператора системи передачі на виробників фактично зберігається, попри критику з боку ринку.

«Адже при отриманні команд «Укренерго» на розвантаження, всі витрати пов’язані з технічними обмеженнями мереж «Укренерго» перекладаються на виробника, який підпаде під таке обмеження», – сказав експерт.

Раніше Українська вітроенергетична асоціація заявила про ризики для виробників електроенергії у разі впровадження для них механізму передиспетчеризації без вирішення питання компенсації витрат.