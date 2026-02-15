Головна Нова енергія Новини
Проблема боргів 2022 року за відновлювану енергетику потребує змін до законодавства – Вітроенергетична асоціація

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Проблема боргів 2022 року за відновлювану енергетику потребує змін до законодавства – Вітроенергетична асоціація
На думку Конеченкова, першопричини проблеми слід шукати у підходах до формування «зеленого» тарифу в попередні роки
фото: depositphotos.com

67% розрахунків за 2022 рік: боргова проблема зеленої енергетики залишається актуальною – Конеченков

Незважаючи на високий рівень розрахунків за зелену електроенергію у 2025 році, проблема боргів 2022 року залишається невирішеною через регуляторні та законодавчі обмеження. Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«Стосовно 2022 року, проблема це регуляторна і треба її вирішити зміною в законодавстві. Ми вже проводили багато розмов із Міністерством енергетики, з енергетичним співтоваристом і прийшли до висновку, що на рівні постанови регулятора цю проблему не вирішити. Проблема в законі», – наголосив він.

Експерт пояснив, що саме зміна формули розрахунків небалансів у 2022 році призвела до накопичення боргів.

«У 2022 році, коли регулятор прийняв нову формулу розрахунків за небаланси, тоді виникла проблема з накопичуванням цих боргів. І суд Верховний визнав, що в цій формулі є неправильні рішення і формула була зупинена. Тобто, на сьогоднішній день, за 2022 рік, залишаються виплати тільки на рівні 67%», – сказав Конеченков.

Він уточнив, що основна частина заборгованості припадає саме на сонячну генерацію.

«67%. Але я хочу зазначити, що серед кількості цих боргів 95% приходиться саме на сонячну енергетику, а 5% приходиться на всі решту відновлювальних джерел енергії», – підкреслив він.

На думку Конеченкова, першопричини проблеми слід шукати у підходах до формування «зеленого» тарифу в попередні роки.

«І це говорить про те, що політика тариф на зелений тариф, коли приймали його, був достатньо високий для сонця, і він створив оці умови. Але в 2020 році, коли ми підписували меморандум з урядом, ми вирегулювали цю ситуацію. І на сьогоднішній день сонячна енергетика дуже активно розвивається. Можна було тоді вирегулювати ситуацію. Тоді, може, зараз таких не було проблем з боргами», – резюмував він.

Раніше виконавчий директор ТОВ НВП «Енерго-Плюс» Вадим Литвиненко наголосив, що основний обсяг боргів у секторі поновної енергетики сформувався 2022 року, його й досі не врегулювали попри скорочення заборгованості.

Теги: енергетика тарифи електроенергія

