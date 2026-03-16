Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу

glavcom.ua
Збірна Ірану залишається серед учасників ЧС-2026
фото: Reuters

Азійська футбольна конфедерація вірить в поїздку «перських левів» на Мундіаль

Генеральний секретар Азійської футбольної конфедерації (АФК) Джон Віндзор прокоментував ситуацію навколо збірної Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами функціонера, АФК не отримувала жодного повідомлення про відмову Ірану від участі національної команди в Чемпіонаті світу 2026 року. Віндзор вірить, що остаточним рішенням Федерації футболу Ірану буде поїздка на Мундіаль.

«Це вкрай емоційний момент. Усі говорять багато різного. Зрештою, саме федерація має вирішити, чи гратимуть вони, і станом на сьогодні федерація повідомила нам, що вони братимуть участь в чемпіонаті світу», – заявив генсек АФК.

Збірна Ірану на ЧС-2026

«Перські леви» розпочали боротьбу за путівку на Мундіаль з другого раунду кваліфікації. Вони виграли груповий етап, вигравши квартет зі збірними Узбекистану, Туркменістану та Гонконгу.

У третьому раунді відбору Іран змагався з п'ятьма національними командами. «Перські леви» здобули сім перемог у десяти турах і виграла групу зі збірними Узбекистану, ОАЕ, Катару, Киргизстану та Північної Кореї. Підопічні Аміра Галеноя набрали 23 очки.

За результатами жеребкування Кубка світу національна команда Ірану потрапила до групи G. Там її суперниками мали стати збірні Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту. Волею жеребу всі поєдинки «Перським левам» випало грати в США.

Іран на чемпіонатах світу з футболу

Прийдешній Мундіаль мав стати сьомим в історії національної команди. Наразі «Перські леви» жодного разу не здолали груповий етап турніру.

Найкращим виступом збірної Ірану залишається поїздка на ЧС-2018. На російських полях національна команда несподівано обіграла Марокко (1:0), гідно поступилася Іспанії (0:1) та розписала сенсаційну нічию з Португалією (1:1). Однак, із квартету тоді вийшли обидві піренейські збірні.

До слова, раніше міністр спорту Ірану заявив про відмову збірної від участі в Чемпіонаті світу 2026 року. Чиновник пов'язав рішення з воєнною операцією США та Ізраїлю проти Ірану. За його словами, національна команда за таких обставин не братиме участі в ЧС-2026.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

