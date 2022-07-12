Перше приєднання до газорозподільних мереж виробника біометану відбудеться в Чернігівській області

Наразі вироблений на заводі біогаз використовується тільки для генерації електроенергії для продажу за «зеленим тарифом»

Регіональна газова компанія та Агрохолдинг «Галс Агро» уклали договір щодо приєднання біометанового заводу у Чернігівській області до газорозподільних мереж. На початок наступного року готується перше в Україні фізичне приєднання потужностей заводу до газорозподільних мереж.

ТОВ «Городище-Пустоварівська аграрна компанія», що входить до Агрохолдингу «Галс Агро», є власником біогазового заводу на території Прилуцького району Чернігівської області. У 2021 році було прийнято рішення дообладнати завод ділянкою з очистки біогазу до біометану, що є повним аналогом природного газу. Проектна потужність обладнання очистки складає близько 3 млн. куб. м у рік. Це обсяг споживання приблизно 1500 приватних домогосподарств. Початок виробництва біометану та фізичне закачування його у газорозподільні мережі заплановано на початок наступного року.

Зараз фахівці РГК спільно з «Галс Агро» та АТ «Чернігівгаз», науковими та експертними установами розробляють технічні рішення для підключення виробництва до газорозподільних мереж з використанням найсучаснішого обладнання від провідних виробників Pietro Fiorentini та Emerson.

«Наша компанія вирощує зернові та енергетичні культури, виробляє цукор, м’ясо та молоко, займається птахівництвом та садівництвом. Тому ми маємо власну сировину для виробництва біометану – говорить генеральний директор «Галс Агро» Сергій Кравчук. Ми давно шукали шляхи використання відходів тваринництва та рослинництва не тільки для генерації «зеленої» електроенергії, але і для виробництва біометану. Тепер, з технічною експертизою РГК, вони перетворились в план побудови виробництва».

Наразі вироблений на заводі біогаз використовується тільки для генерації електроенергії для продажу за «зеленим тарифом». У майбутньому частина біогазу буде очищуватись до біометану та закачуватись до газорозподільних мереж Чернігівщини. Вони є найбільш розгалуженими і мають співставний тиск роботи системи з біометановим модулем, що не потребує встановлення додаткового обладнання.

«Закачування біометану у газові мережі є прикладом так званого розподіленого виробництва енергії, коли енергоносії не видобуваються з надр, не транспортуються газопроводами і споживаються безпосередньо поруч з виробничими потужностями. Такий підхід несе менше інфраструктурних ризиків і дуже розповсюджений в таких країнах як Франція, Німеччина, Бельгія», – говорить технічний директор РГК Сергій Бондар.

РГК ще наприкінці 2021 року створила one-stop-shop за принципом «єдиного вікна», до якого можуть звернутись підприємства та інвестори, щоб проконсультуватися щодо приєднання до газорозподільних мереж.

Нагадаємо, що послуги з виготовлення технічних умов, погодження проекту і фізичне приєднання виробників біометану до розподільних мереж надаються за символічну плану в одну гривню. Для підключення виробники біометану мають профінансувати будівництво зовнішніх та внутрішніх газових мереж та установку необхідного обладнання.

Для консультацій щодо можливості підключення виробник або інвестор може звернутись за адресою: [email protected]. Наші фахівці оперативно нададуть первинну консультацію і закріплять за вами персонального менеджера.

Регіональна Газова Компанія – виробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Наші проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Агрохолдинг «Галс Агро» – група сільгосппідприємств, що обробляють більше 30тис га ріллі у Чернігівській, Київській, Полтавській та Вінницькій областях України. Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур, птахівництві, м’ясо-молочному виробництві, садівництві, має власні переробні потужності. З 2016 року в Агрохолдингу розпочато новий напрямок – виробництва енергії з відновлюваних джерел. Загальна потужність об’єктів «зеленої» енергетики на кінець 2022 року складе більше 16Мвт.