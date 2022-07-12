Контури нової Холодної війни

Європа переживає сплеск інфляції і страх замерзнути зимою

Від самого початку наша війна з окупантами не була про нас. Ми були пішкою у великій грі Захід проти інших. Ці інші, в першу чергу, Росія і Китай, які раптом вирішили, що достатньо сильні, щоб перетворити однополярний світ на мультиполярний. Фактично, ми стали спусковим гачком глобального протистояння, результати якого виходять далеко за наші межі. Світ стоїть на порозі чергового глобального протистояння, і питання тільки гарячого чи холодного?

В п’ятницю відбулась подія, яка все більше підкреслює розпад відомого світового порядку – провальний саміт міністрів закордонних справ G20. На жаль, саміт не зміг дійти згоди щодо жодної позиції по війні в Україні, зрештою, навіть фінальне фото спільне не було зроблене. Зрозуміло, що Лавров там був в ролі ізгоя, але правда така, що цей результат особливо вигідний Росії. Заблокувати можливість повної ізоляції Росії – зараз для них ключова стратегічна ціль. І поки Китай з Індією кормляться дешевою нафтою і газом, Європа переживає сплеск інфляції і страх замерзнути зимою.

Однак, є ще одна велика проблема, яка неминуче веде до протистояння. Дешева нафта і газ суттєво здешевлюють продукцію Індії і Китаю, тоді як санкції серйозно підвищують вартість продукції Заходу і роблять її не конкурентною на внутрішньому ринку. Зрозуміло, що ця реальність є наслідком політичних рішень, і Заходу доведеться на неї політично реагувати в першу чергу торговими бар’єрами. Це ще більше підлиє масла в конфлікт між сторонами. У відповідь китайці спробують погрожувати підтримкою Росії. І далі просто почне опускатись «залізна завіса».

Війна буде холодною, не зважаючи на велику кількість гарячих точок. В теорії міжнародних відносин, коли жодна зі сторін явно не переважає іншу – гарячий конфлікт не наступає. Тож Захід і умовна вісь Росія-Китай ввійдуть в фазу холодної війни.

Що це означає для нас? Є хороші і погані новини.

Погані – ми будемо залишатись ключовою гарячою точкою, де сторони будуть з'ясовувати стосунки. Для Росії-Китаю перемогти в Україні – це спосіб завдати поразки Заходу і показати, що він вже не такий могутній як раніше. Це дозволить відправити сигнал великій кількості інших країн, що вони не можуть сподіватись на захист Заходу. І хороші – Захід не може дозволити собі програти в Україні. Саме з тих причин, через які Росія-Китай хочуть виграти. Поразка Заходу в Україні запустить ланцюгову реакцію, яку не можливо буде зупинити, що в підсумку серйозно підірве його позиції на глобальній арені. Тому перемога України – це спосіб поставити на місце Росію-Китай, і відновити лідерство Заходу.

Єдине, що за це все ми платимо нашими життями...

Джерело: блог Віктора Андрусіва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.