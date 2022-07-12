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    Вибухи у Новій Каховці. Окупанти вигадали новий фейк (відео)

    Представниця окупантів стверджує, що ніякого складу зброї не було. Що ж тоді вибухнуло? - Вибухи у Новій Каховці. Окупанти вигадали новий фейк (відео)
    Представниця окупантів стверджує, що ніякого складу зброї не було. Що ж тоді вибухнуло?
    скріншот з відео

    Нова Каховка після приходу Росії на межі гуманітарної катастрофи

    Російська пропаганда досі тримається версії, що у Новій Каховці вибухнув склад гуманітарки. Не боєприпаси, а 35 тонн продуктів.

    Про це в ефірі росЗМІ заявила керівник «центру гуманітарної допомоги» у Новій Каховці Наталія Казарян. За її словами, від продуктів не лишилося навіть сліду.

    «Його (складу гумдопомоги. – ред.) просто немає, – розповіла представниця окупантів. Після чого зізнається – Це були важливі запаси, адже у місті немає ні зарплат, ні пенсій».

    Тобто, за словами представниці окупаційної адміністрації, Нова Каховка після приходу Росії на межі гуманітарної катастрофи.

    Нагадаємо, у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

    «На ніч. Красиве. Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми кажемо, маріупольці – евакуюйтесь, то це аби мешканці поруч зі складами БК не потрапили під такий салют. Бо відплата вже поруч», – написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    Теги: вибух росія окупанти пропаганда війна продукти Херсонщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Вибухи у Новій Каховці. Окупанти вигадали новий фейк (відео)