Вибухи у Новій Каховці. Окупанти вигадали новий фейк (відео)

Представниця окупантів стверджує, що ніякого складу зброї не було. Що ж тоді вибухнуло?

Нова Каховка після приходу Росії на межі гуманітарної катастрофи

Російська пропаганда досі тримається версії, що у Новій Каховці вибухнув склад гуманітарки. Не боєприпаси, а 35 тонн продуктів.

Про це в ефірі росЗМІ заявила керівник «центру гуманітарної допомоги» у Новій Каховці Наталія Казарян. За її словами, від продуктів не лишилося навіть сліду.

«Його (складу гумдопомоги. – ред.) просто немає, – розповіла представниця окупантів. Після чого зізнається – Це були важливі запаси, адже у місті немає ні зарплат, ні пенсій».

Тобто, за словами представниці окупаційної адміністрації, Нова Каховка після приходу Росії на межі гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

«На ніч. Красиве. Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми кажемо, маріупольці – евакуюйтесь, то це аби мешканці поруч зі складами БК не потрапили під такий салют. Бо відплата вже поруч», – написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.