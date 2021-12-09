Представлено концепцію магістрального лайнера на рідкому водні

Детальні дані щодо проекту FlyZero будуть опубліковані на початку 2022 року

Британський Інститут аерокосмічних технологій представив концепцію далекомагістрального лайнера FlyZero, який працює на рідкому водні та здатний здійснювати перельоти на відстані понад 9000 км без дозаправки, – повідомляють Elektrovesti.

При розробці концептуального літака FlyZero було визначено авіаційні технології, які, поряд з інфраструктурою та наземним заправним обладнанням, вимагають швидкої розробки для забезпечення польотів з нульовими викидами. Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Міжнародна асоціація повітряного транспорту ухвалила резолюцію щодо досягнення нульового балансу викидів вуглецю світовою авіатранспортною галуззю до 2050 року.

Лайнер FlyZero з розмахом крила 54 метри оснащений двома турбовентиляторними двигунами, що працюють на водні. Літак може взяти на борт до 280 пасажирів, вони зможуть літати з Лондона до Сан-Франциско без пересадок, або до Нової Зеландії, зробивши лише одну зупинку для дозаправки.

На початку 2022 року Інститут аерокосмічних технологій має намір опублікувати докладні дані щодо проекту FlyZero. Включаючи три остаточні концепції літака (у тому числі регіонального та середньомагістрального), технологічні дорожні карти та економічні розрахунки.