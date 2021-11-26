Літаки ATR-72 отримають воднево-електричні двигуни від ZeroAvia

Перші випробування водневого лайнера ATR-72 розпочнуться у 2026 році

Авіаційний водневий стартап ZeroAvia та ірландська група ASL Aviation Holdings підписали угоду щодо розробки воднево-електричних двигунів для літаків ATR-72, які використовує холдинг, – повідомляє H2 View.

ATR-72 – турбогвинтовий середньомагістральний лайнер виробництва франко-італійського концерну ATR, призначений для перевезення до 72 пасажирів на відстань до 1300 км. Існують також вантажні модифікації.

ZeroAvia надасть ресурси для переобладнання саме вантажним ATR-72, ймовірно, до десяти бортів. Компанія ASL Airlines Ireland надасть знятий з експлуатації літак ATR-72F для використання як демонстраційного екземпляра, який потім прокладе шлях для модернізації інших літаків.

Передбачається, що випробування вантажного ATR-72 із воднево-електричним приводом розпочнуться з 2026 року.

«Ця угода з ZeroAvia ще більше зміцнює прагнення нашого холдингу бути першопрохідником у впровадженні нової технології скорочення викидів в авіації», – сказав генеральний директор ASL Aviation Holdings Дейв Ендрю.

«ASL визначила технологію нульового викиду як свій пріоритет. Ми впевнені, що це партнерство призведе до перших вантажних комерційних польотів з використанням водню», – сказав у свою чергу генеральний директор і засновник ZeroAvia Вал Міфтахов.