Embraer представила концепції двох літаків із водневими двигунами

Перший водневий лайнер Energia H2 Fuel Cell компанії з'явиться у 2035 році

Бразильська авіабудівна компанія Embraer представила чотири концептуальні літаки сімейства Energia, в яких використовуються інноваційні рухові установки, що працюють на відновлюваних джерелах енергії. При цьому два лайнери працюватимуть на основі водневих технологій, – повідомляє H2 View.

Водневі літаки – це Energia H2 Fuel Cell та Energia H2 Gas Turbine. Перший лайнер, розрахований на 19 пасажирів i оснащений електричним двигуном на водневих паливних елементах, буде готовий до 2035 року. Другий літак, на 35-50 місць, використовуватиме газову турбіну, авіаційне паливо – водень. Energia H2 Gas Turbine має бути готовим до 2040 року.

Компанія Embraer, розробляючи інноваційні літаки, працює у тісній співпраці з міжнародним консорціумом інженерних університетів, авіаційних науково-дослідних інститутів та різноманітних авіаційних підприємств.

«Ми бачимо свою роль у розробці нових технологій, які допоможуть авіаційній галузі досягти сталого екологічно чистого розвитку. Невеликі літаки ідеально підходять для тестування та перевірки нових технологій силових установок, щоб їх можна було масштабувати до більших літаків», – сказав старший віцепрезидент з технологій та корпоративної стратегії Embraer Луїс Карлос Аффонсо.