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    Єврокомісія пропонує збільшити фонд «зеленого» переходу до €40 млрд

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    Фонд ЄС для переходу на альтерантивну енергетику планується збільшити&nbsp;&nbsp;з &euro;7,5 млрд до &euro;40 млрд - Єврокомісія пропонує збільшити фонд «зеленого» переходу до €40 млрд
    Фонд ЄС для переходу на альтерантивну енергетику планується збільшити  з €7,5 млрд до €40 млрд

    Найбільшу допомогу в переході на альтернативну енергетику має отримати Польща

    Європейська комісія пропонує збільшити кошти, призначені для енергетичного переходу вугільних регіонів на відновлювані джерела енергії, з €7,5 млрд до €40 млрд. Про це повідомляє Balkangreenenergynews.

    Пропозиція була представлена головою Комісії Урсулою фон дер Ляєн в Європейському парламенті. Комісія дає важливий політичний сигнал, підвищуючи бюджет Фонду: підтримка Центральної та Східної Європи у боротьбі з кліматичними амбіціями залишається пріоритетним завданням.

    Фонд «зеленого» переходу є одним з трьох стовпів Механізму справедливого переходу, передбаченого в рамках інвестиційного плану «Зеленої угоди» в Європі. Крім €7,5 млрд, Комісія запропонувала €2,5 млрд в рамках наступного довгострокового бюджету ЄС і ще €30 млрд з ЄС наступного покоління, заявила Комісія.

    Суми для деяких країн у новій пропозиції з розподілу:

    • Польща - €8 млрд
    • Німеччина - €5,1 млрд
    • Румунія - €4,4 млрд
    • Болгарія - €2,7 млрд
    • Греція - €1,7 млрд
    • Словенія - €538 млн
    • Хорватія - €387 млн
    • Кіпр - €210 млн

    Комісія також запропонувала кредитну лінію в державному секторі, яка буде реалізована спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), з метою мобілізації від €25 до €30 млрд. Це повинно збільшити державні та приватні інвестиції в рамках «зеленого» переходу до €150 млрд в порівнянні з раніше запланованими €100 млрд, заявив виконавчий орган ЄС.

     Читайте також: Перший в Україні енергокооператив «Сонячне місто»: як це працює


    ЄС енергетика альтернативна енергетика
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