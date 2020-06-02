Єврокомісія пропонує збільшити фонд «зеленого» переходу до €40 млрд



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Фонд ЄС для переходу на альтерантивну енергетику планується збільшити з €7,5 млрд до €40 млрд

Найбільшу допомогу в переході на альтернативну енергетику має отримати Польща

Європейська комісія пропонує збільшити кошти, призначені для енергетичного переходу вугільних регіонів на відновлювані джерела енергії, з €7,5 млрд до €40 млрд. Про це повідомляє Balkangreenenergynews.

Пропозиція була представлена головою Комісії Урсулою фон дер Ляєн в Європейському парламенті. Комісія дає важливий політичний сигнал, підвищуючи бюджет Фонду: підтримка Центральної та Східної Європи у боротьбі з кліматичними амбіціями залишається пріоритетним завданням.

Фонд «зеленого» переходу є одним з трьох стовпів Механізму справедливого переходу, передбаченого в рамках інвестиційного плану «Зеленої угоди» в Європі. Крім €7,5 млрд, Комісія запропонувала €2,5 млрд в рамках наступного довгострокового бюджету ЄС і ще €30 млрд з ЄС наступного покоління, заявила Комісія.

Суми для деяких країн у новій пропозиції з розподілу:

Польща - €8 млрд

Німеччина - €5,1 млрд

Румунія - €4,4 млрд

Болгарія - €2,7 млрд

Греція - €1,7 млрд

Словенія - €538 млн

Хорватія - €387 млн

Кіпр - €210 млн

Комісія також запропонувала кредитну лінію в державному секторі, яка буде реалізована спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), з метою мобілізації від €25 до €30 млрд. Це повинно збільшити державні та приватні інвестиції в рамках «зеленого» переходу до €150 млрд в порівнянні з раніше запланованими €100 млрд, заявив виконавчий орган ЄС.





