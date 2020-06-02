Інвестори в «зелену» енергетику вже готуються до судів, - юристи



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Україна може втратити через суди з інвесторами в «зелену» енергетику не лише гроші, але й репутацію, - екперти

Інвестори в проєкти з відновлювальної енергетики вже звертаються за консультаціями до юридичних фірм щодо можливих судових позовів. - юрист

Інвестори в проєкти з розвитку альтернативної енергетики в Україні сподіваються домовитись з урядом щодо «зеленого» тарифу, але готуються й до звернення в арбітраж в разі провалу перемовин. Про це повідомили представники юридичних компаній.

Юрист київського офісу компанії Dentons Максим Сисоєв зазначив, що інвестори в проєкти з відновлювальної енергетики вже звертаються за консультаціями до юридичних фірм щодо можливих судових позовів в разі, якщо не вдасться домовитись з урядом України стосовно вирішення проблеми «зеленого» тарифу та наголосив, що в такому разі держава понесе значні фінансові та іміджеві втрати.

«Фінансові (втрати, - ред.) можуть бути досить великі, оскільки там будуть вимагати сплати досить великих сум. Репутаційні, я думаю, що досить великі. Україна і так небагато робить для іноземних інвесторів, а якщо ще й у сфері альтернативної енергетики виникнуть проблеми, то не думаю, що це допоможе інвестиційному клімату», - сказав Сисоєв.

Представник юридичної фірми «Астерс» Ярослав Петров також зазначив, що компанія вже проводить переговори з низкою інвесторів щодо допомоги у захисті їх інтересів на випадок непідписання Меморандуму з урядом.

«Вони (інвестори, - ред.) сподіваються, що буде знайдено рішення і чекають на перемовини, які зараз ідуть з урядом щодо фіналізації Меморандуму. Але все одно готуються, якщо буде негативний сценарій», - сказав Петров.

На його думку, судові позови інвесторів завдадуть серйозного удару іміджу країни, адже більшість проектів ВДЕ фінансується міжнародними банками.

«Щодо фінансових втрат, це можуть бути вимоги компенсації збитків, неотриманого прибутку. Сума залежить від кількості таких спорів», - пояснив Петров.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання.

Іноземні інвестори з понад 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном.

У кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту Володимиру Зеленському і запросили його до участі в переговорах та вирішенні подальшої долі «зеленої» енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.

Як зазначає власник компанії «Віндкрафт Україна», шведський інвестор Карл Стурен, Європейський банк реконструкції і розвитку, а також інші фінансові установи зупинили фінансування «зелених» проектів в Україні до моменту підписання Меморандуму.

Генеральний менеджер компанії NBT в Україні Магнус Йохансен повідомляв, що компанія сподівається досягти компромісного рішення в переговорах з Кабміном, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро в будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

На думку голови виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати Меморандум з інвесторами в «зелену» енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше «викручування рук» призведе до судових позовів і втрати репутації держави.