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    На Запоріжжі розпочато будівництво вітроелектростанції (фото)

    нова енергія
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    Запорізька ВЕС може стати найбільшою вітроелектростанцією в Україні та п'ятою у Європі - На Запоріжжі розпочато будівництво вітроелектростанції (фото)
    Запорізька ВЕС може стати найбільшою вітроелектростанцією в Україні та п'ятою у Європі
    Фото: uwea.com.ua

    Загальна потужність станції має скласти 98 МВт

    У селі Гірсівка Запорізької області розпочалося будівництво вітроелектростанції потужністю 98 МВт. До зведення першої черги Запорізької ВЕС 1 червня приступили компанії GЕ Renewable Energy (GЕ) і EuroCape Ukraine LLC, передає Енергореформа

    Перша черга проекту передбачає встановлення 27 вітрогенераторів GE потужністю 3,6 МВт кожен і висотою щогли 110 м з діаметром ротора 137 м. Передбачається також будівництво власної підстанції і прокладка високовольтних ліній електропередачі потужністю 330 кВ.

    Очікується, що станція буде введена в експлуатацію вже в четвертому кварталі 2020 року і буде генерувати більше 330 тис. МВт-год електроенергії на рік.

    Зазначається також, що згодом проект Запорізької ВЕС планується розширити до 500 МВт, що зробить її найбільшою вітроелектростанцією в Україні та п'ятою у Європі.

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    На Запоріжжі розпочато будівництво вітроелектростанції (фото)
    На Запоріжжі розпочато будівництво вітроелектростанції (фото)
    На Запоріжжі розпочато будівництво вітроелектростанції (фото)
    На Запоріжжі розпочато будівництво вітроелектростанції (фото)

    Кредитування будівництва першої черги ВЕС здійснюється за фінансової підтримки фінустанови уряду США OPIC (Корпорація зарубіжних приватних інвестицій), яке у грудні 2017 року схвалив надання кредиту на $150 млн і страхування з перестрахуванням на суму до $320 млн. Загальна вартість будівництва ВЕС тоді оцінювалася у 466 млн євро ($560 млн).

    26 липня 2019 року General Electric (GE) і LongWing Energy SCA (Люксембург) оформили пакет боргового фінансування у розмірі $150 млн для першої черги Запорізької ВЕС.

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