На Запоріжжі розпочато будівництво вітроелектростанції (фото) нова енергія



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Запорізька ВЕС може стати найбільшою вітроелектростанцією в Україні та п'ятою у Європі Фото: uwea.com.ua

Загальна потужність станції має скласти 98 МВт

У селі Гірсівка Запорізької області розпочалося будівництво вітроелектростанції потужністю 98 МВт. До зведення першої черги Запорізької ВЕС 1 червня приступили компанії GЕ Renewable Energy (GЕ) і EuroCape Ukraine LLC, передає Енергореформа.

Перша черга проекту передбачає встановлення 27 вітрогенераторів GE потужністю 3,6 МВт кожен і висотою щогли 110 м з діаметром ротора 137 м. Передбачається також будівництво власної підстанції і прокладка високовольтних ліній електропередачі потужністю 330 кВ.

Очікується, що станція буде введена в експлуатацію вже в четвертому кварталі 2020 року і буде генерувати більше 330 тис. МВт-год електроенергії на рік.

Зазначається також, що згодом проект Запорізької ВЕС планується розширити до 500 МВт, що зробить її найбільшою вітроелектростанцією в Україні та п'ятою у Європі.

Кредитування будівництва першої черги ВЕС здійснюється за фінансової підтримки фінустанови уряду США OPIC (Корпорація зарубіжних приватних інвестицій), яке у грудні 2017 року схвалив надання кредиту на $150 млн і страхування з перестрахуванням на суму до $320 млн. Загальна вартість будівництва ВЕС тоді оцінювалася у 466 млн євро ($560 млн).

26 липня 2019 року General Electric (GE) і LongWing Energy SCA (Люксембург) оформили пакет боргового фінансування у розмірі $150 млн для першої черги Запорізької ВЕС.