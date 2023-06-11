Рада дала стимул інвесторам добудувати зелені електростанції

Рішення парламенту дозволить добудувати вітроелектростанції, будівництво яких зупинилось на початку повномасштабного вторгнення

Парламент 10 червня прийняв у другому читанні законопроєкт №5322 про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках (так званий закон про RЕМІТ), повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Відповідний законопроєкт, також має зміни до законодавства щодо щодо продовження дії договорів pre-PPA («зеленого» тарифу) та продовження термінів дії технічних умов для добудови проєктів зеленої енергетики.

28 квітня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав законопроєкт з такими правками на розгляд парламенту. Це дозволить добудувати вітроелектростанції, будівництво яких зупинилось на початку повномасштабного вторгнення.

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Раніше Українська асоціація вітрової енергетики закликала народних депутатів підтримати законопроєкт №5322, який дозволить додати понад 200 МВт потужностей вітроенергетики в енергосистему.