Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня

Четвертий день триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС

Уряд підрахував витрати на відновлення Каховської ГЕС, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $2 млрд, Київська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП у Київській області, у столиці перевірено понад 91% укриттів та сховищ. Ці та інші події 9 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Уряд підрахував витрати на відновлення Каховської ГЕС

Відновлення зруйнованої російськими загарбниками Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно €1 млрд, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єра, влада вже домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб після цієї катастрофи.

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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $2 млрд

Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд.

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Зокрема, пакет допомоги містить:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

системи ППО HAWK і ракети;

105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Заборона УПЦ Московського патріархату: Київоблрада ухвалила історичне рішення

Київська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо заборони діяльності Української Православної Церкви Московського патріархату у Київській області.

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Ініціатори рішення вважають, що на території України «не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором та підтримує її злочини».

Враховуючи цю позицію, «Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП».

СБУ арештувала активи російського депутата в Україні на понад 180 млн грн

За матеріалами Служби безпеки арештовано українські активи заступника голови Білгородської обласної думи РФ, власника групи компаній «Агро-Білогір’я» Володимира Зотова.

Як зазначається, посадовець причетний до фінансування російської збройної агресії проти України.

Загальна сума заблокованого майна депутата РФ становить більше ніж 180 млн грн.

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Насамперед йдеться про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який знаходиться на території Дніпропетровської та Херсонської областей.

А це виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках.

За даними слідства, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення РФ Зотов формально вийшов зі співзасновників українського агрохолдингу і «переписав» бізнес на своїх родичів.

Падіння рівня води у Каховському водосховищі загрожує ядерній безпеці світу

Руйнування Росією Каховської дамби 6 червня значно збільшило ризики для Запорізької атомної електростанції. Різке зниження рівня води в Каховському водосховищі може призвести до обвалу дамби, яка утримує воду у ставку, необхідному для охолодження ядерного палива всередині станції.

Найбільше занепокоєння викликає те, що водосховище-охолоджувач на Запорізькій АЕС знаходиться під загрозою витоку і потенційного обвалу, якщо рівень води в Каховському водосховищі різко знизиться. Українська влада заявила, що очікує падіння рівня води до 3 метрів з 17,4 метра протягом тижня унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Таке падіння рівня води збільшує тиск води на стінки дамби ставка охолодження електростанції.

У столиці перевірено понад 91% укриттів та сховищ

У Києві тривають позапланові перевірки укриттів та сховищ. Станом на ранок 9 червня міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували 4,2 тисячі укриттів та сховищ із наявних 4,6 тисячі.

За оперативними даними, придатними для укриття під час повітряної тривоги є майже 2,9 тисячі, – тобто дві третини укриттів та сховищ. Іще 736 – можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 578 – не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути облаштовані укриття.

Зазначається, що під час інспекцій фіксували оперативність відкриття доступу до укриттів. Так, вільний доступ забезпечений до 1986 об’єктів. Протягом 5 хвилин доступ забезпечується до 932 об’єктів, зачиненими виявили 25 приміщень.

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Скільки людей загинули та зникли безвісти через підрив Каховської ГЕС

Вже четвертий день триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. Одна людина загинула.

У Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів – 0-800-101-102.