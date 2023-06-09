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Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки коштуватиме відновлення ГЕС, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 червня
фото з відкритих джерел

Четвертий день триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС

Уряд підрахував витрати на відновлення Каховської ГЕС, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $2 млрд, Київська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП у Київській області, у столиці перевірено понад 91% укриттів та сховищ. Ці та інші події 9 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Уряд підрахував витрати на відновлення Каховської ГЕС

Відновлення зруйнованої російськими загарбниками Каховської ГЕС коштуватиме орієнтовно €1 млрд, ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єра, влада вже домовилася зі Світовим банком про швидку оцінку збитків і потреб після цієї катастрофи.

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $2 млрд

Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд.

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Зокрема, пакет допомоги містить:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • системи ППО HAWK і ракети;
  • 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
  • безпілотні авіаційні системи Puma;
  • боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
  • підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Заборона УПЦ Московського патріархату: Київоблрада ухвалила історичне рішення

Київська обласна рада підтримала проєкт рішення щодо заборони діяльності Української Православної Церкви Московського патріархату у Київській області.

Ініціатори рішення вважають, що на території України «не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною-агресором та підтримує її злочини».

Враховуючи цю позицію, «Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП».

СБУ арештувала активи російського депутата в Україні на понад 180 млн грн

За матеріалами Служби безпеки арештовано українські активи заступника голови Білгородської обласної думи РФ, власника групи компаній «Агро-Білогір’я» Володимира Зотова.

Як зазначається, посадовець причетний до фінансування російської збройної агресії проти України.

Загальна сума заблокованого майна депутата РФ становить більше ніж 180 млн грн.

Насамперед йдеться про арешт активів підконтрольного Зотову агрохолдингу, який знаходиться на території Дніпропетровської та Херсонської областей.

А це виробничі та складські приміщення на площі понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках.

За даними слідства, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення РФ Зотов формально вийшов зі співзасновників українського агрохолдингу і «переписав» бізнес на своїх родичів.

Падіння рівня води у Каховському водосховищі загрожує ядерній безпеці світу

Руйнування Росією Каховської дамби 6 червня значно збільшило ризики для Запорізької атомної електростанції. Різке зниження рівня води в Каховському водосховищі може призвести до обвалу дамби, яка утримує воду у ставку, необхідному для охолодження ядерного палива всередині станції.

Найбільше занепокоєння викликає те, що водосховище-охолоджувач на Запорізькій АЕС знаходиться під загрозою витоку і потенційного обвалу, якщо рівень води в Каховському водосховищі різко знизиться. Українська влада заявила, що очікує падіння рівня води до 3 метрів з 17,4 метра протягом тижня унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Таке падіння рівня води збільшує тиск води на стінки дамби ставка охолодження електростанції.

У столиці перевірено понад 91% укриттів та сховищ

У Києві тривають позапланові перевірки укриттів та сховищ. Станом на ранок 9 червня міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували 4,2 тисячі укриттів та сховищ із наявних 4,6 тисячі.

За оперативними даними, придатними для укриття під час повітряної тривоги є майже 2,9 тисячі, – тобто дві третини укриттів та сховищ. Іще 736 – можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 578 – не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути облаштовані укриття.

Зазначається, що під час інспекцій фіксували оперативність відкриття доступу до укриттів. Так, вільний доступ забезпечений до 1986 об’єктів. Протягом 5 хвилин доступ забезпечується до 932 об’єктів, зачиненими виявили 25 приміщень.

Скільки людей загинули та зникли безвісти через підрив Каховської ГЕС

Вже четвертий день триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. Одна людина загинула.

У Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів – 0-800-101-102.

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Теги: Київ США Московська церква в Україні укриття допомога ЗСУ Каховська ГЕС

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