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Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Асоціація відновлюваної енергетики закликає НКРЕКП зняти з розгляду питання встановлення прайс-кепів
НКРЕКП планує 8 червня переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії
фото з відкритих джерел

Асоціація підкреслює, що таким чином тільки на прикладі травня, запропоновані зміни можуть привести до втрати ліквідності ринку на 678 млн грн

Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) наголошує, що встановлення нижнього цінового обмеження на рівні 10 грн/МВт·год призведе до збільшення боргів перед виробниками електроенергії, а особливо перед «зеленою» генерацією. Про це йдеться в повідомленні Асоціації.

«Асоціація та її члени занепокоєні рішенням, яке може прийняти Регулятор. Проєктом постанови №637-22.3.1/23 від 2 червня 2023 року передбачено серед інших рішень встановлення мінімальної граничної ціни на «ринку на добу наперед» (РДН) і розмірі 10,00 грн/МВт·год», – йдеться в ньому.

Асоціація зазначає, що встановлення пропонованої мінімальної граничної ціни на РДН підірве і до цього нестабільний фінансовий стан «Гарантованого покупця», який розраховується з «зеленою» генерацією в середньому на 50% (а в деякі місяці – на 30%).

«Внаслідок застосування такого обмеження на РДН, слід очікувати погіршення торговельної діяльності «Гарантованого покупця», як наслідок, зростання рівня неплатежів «Гарантованого покупця» перед виробникам за «зеленим» тарифом, підвищення розміру відшкодування Оператором системи передачі гарантованому покупцю та підвищення тарифу на передачу електричної енергії», – наголосили в УАВЕ.

За розрахунками Асоціації, у травні профіцитних обсягів електроенергії на внутрішньо-добовому ринку було 404,4 тис. МВт-год на суму 1,1 млрд грн. За умови, коли у травні діяли б запропоновані нижні цінові ліміти, вартість ринку складала 425 млн грн.

УАВЕ підкреслює, що таким чином тільки на прикладі травня, запропоновані зміни можуть привести до втрати ліквідності ринку на 678 млн грн. У залежності від години доби, втрати можуть нести різні види генерації: в нічні та ранкові години – атомна та теплова генерація; у денні години – ВДЕ.

«Асоціація наголошує, що прийняття рішення про встановлення нижніх прайс-кепів на рівні 10 грн на МВт-год буде мати прямі наслідки у формі збільшення боргів перед виробниками електроенергії, а особливо – виробниками з ВДЕ, та закликає НКРЕКП зняти це питання з розгляду на засіданні Регулятора 8 червня 2023 року та провести додаткові консультації», – підсумували в УАВЕ.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує 8 червня переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП тарифи електроенергія

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