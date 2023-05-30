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«Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання
Причину зниження частоти встановлюють фахівці
фото з відкритих джерел

Масові відключення світла сталися через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі

Масові відключення світла по Україні, сьогодні, 30 травня, сталися через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Наразі енергетикам дали дозвіл на відновлення електропостачання. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. 

«30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України», – йдеться у повідомленні.

Причину зниження частоти встановлюють фахівці «Укренерго».

Нагадаємо, що 30 травня в Києві частково зникло світло. Аварійне відключення сталося о 12:28. Енергетики виїхали на місце аварії та заживили 33 знеструмлені будинки від резервних джерел. У столиці проблеми зі світлом фіксували у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах.

Як повідомлялося, унаслідок обстрілів прифронтових та прикордонних територій частина населених пунктів Донецької, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей залишилися без світла. Також через попередні ворожі обстріли знеструмлена частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

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Теги: Укренерго

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