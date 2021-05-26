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    Розроблено однопоршневий водневий двигун вагою всього 10 кг

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    Водневий двигун ізраїльської компанії Aquarius Engines &nbsp; - Розроблено однопоршневий водневий двигун вагою всього 10 кг

    Водневий двигун ізраїльської компанії Aquarius Engines

     

    Фото: David Katz/Linear Engine

    Передбачається, що двигун складе конкуренцію мотор-генераторам і паливним елементам

    Ізраїльська компанія Aquarius Engines розробила водневий двигун, і сподівається, що він зможе витіснити бензинові мотор-генератори і водневі паливні елементи в електромобілях майбутнього. Водневий двигун важить всього 10 кг і виробляє енергію за допомогою єдиного поршня, – повідомляють Elektrovesti. Ізраїль технології

    Свою першу модель вільно-поршневого двигуна Aquarius Engines створила в 2014 році. Раніше компанія використовувала традиційне вуглецеве паливо, але тепер звернулася до водню. Нещодавно незалежні випробування водневого двигуна провела австрійська фірма AVL-Schrick і підтвердила, що модифікована версія здатна працювати на цьому паливі.

    Крім того, що новий водневий двигун зроблений легким і простим в транспортуванні, у нього дуже проста конструкція – всього 20 елементів, з яких рухливий тільки поршень. Двигун навіть не вимагає масла для змащення.

    «Судячи з перших тестів, наш водневий двигун, який не потребує водневих паливних елементів, може стати доступною, стійкої і екологічно чистої відповіддю на проблеми, що стоять перед виробниками транспорту та енергії по всьому світу», – сказав голова компанії Aquarius Engines Галь Фрідман.

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    Теги: Ізраїль технології водень
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    Розроблено однопоршневий водневий двигун вагою всього 10 кг