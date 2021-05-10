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    Volvo і Daimler приступили до виробництва водневих паливних систем

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    Провідні європейські виробники важких вантажівок вибрали шлях в вуглецево-нейтральне майбутнє &nbsp; - Volvo і Daimler приступили до виробництва водневих паливних систем

    Провідні європейські виробники важких вантажівок вибрали шлях в вуглецево-нейтральне майбутнє

     

    Фото: h2-view.com

    Виробництво водневих паливних елементів для важких вантажівок почнеться в 2025 році

    Спільне підприємство Cellcentric, створене компаніями Volvo Group і Daimler Truck, приступило до розробки концепції великомасштабного серійного виробництва водневих паливних елементів, – повідомляє H2 View.

    Передбачається, що Сellcentric стане провідним світовим виробником систем водневих паливних елементів. Компанія буде розробляти, виробляти і продавати інноваційні рухові системи як для важких вантажних автомобілів, які здійснюють перевезення на далекі відстані, так і для інших видів транспорту. Спільне підприємство буде спиратися на багаторічний досвід розробок Volvo і Daimler.

    В даний час Сellcentric проводить підготовку до передсерійного виробництва на новому підприємстві в німецькому місті Есслінгене, недалеко від Штутгарта. Передбачається, що масштабне виробництво водневих паливних систем почнеться в 2025 році.

    «Електричні вантажівки на паливних елементах будуть мати ключове значення для забезпечення в майбутньому транспортувань з нейтральним викидом вуглекислого газу. Ясно, що зелений водень – єдиний розумний шлях вперед в довгостроковій перспективі», – сказав голова правління Daimler Truck Мартін Даум.

    «Потрібно домогтися набагато більшого, ніж просто електрифікація транспортних засобів. Технології водневих паливних елементів – ось шлях в майбутнє», – сказав у свою чергу генеральний директор Volvo Group Мартін Лундштедт.

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    Теги: Швеція Німеччина вантажівки технології перевезення водень
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