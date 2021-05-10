Volvo і Daimler приступили до виробництва водневих паливних систем

Виробництво водневих паливних елементів для важких вантажівок почнеться в 2025 році

Спільне підприємство Cellcentric, створене компаніями Volvo Group і Daimler Truck, приступило до розробки концепції великомасштабного серійного виробництва водневих паливних елементів, – повідомляє H2 View.

Передбачається, що Сellcentric стане провідним світовим виробником систем водневих паливних елементів. Компанія буде розробляти, виробляти і продавати інноваційні рухові системи як для важких вантажних автомобілів, які здійснюють перевезення на далекі відстані, так і для інших видів транспорту. Спільне підприємство буде спиратися на багаторічний досвід розробок Volvo і Daimler.

В даний час Сellcentric проводить підготовку до передсерійного виробництва на новому підприємстві в німецькому місті Есслінгене, недалеко від Штутгарта. Передбачається, що масштабне виробництво водневих паливних систем почнеться в 2025 році.

«Електричні вантажівки на паливних елементах будуть мати ключове значення для забезпечення в майбутньому транспортувань з нейтральним викидом вуглекислого газу. Ясно, що зелений водень – єдиний розумний шлях вперед в довгостроковій перспективі», – сказав голова правління Daimler Truck Мартін Даум.

«Потрібно домогтися набагато більшого, ніж просто електрифікація транспортних засобів. Технології водневих паливних елементів – ось шлях в майбутнє», – сказав у свою чергу генеральний директор Volvo Group Мартін Лундштедт.