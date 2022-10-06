Шведи та фіни побудують вітряну електростанцію за €20 млрд

Вітряки планують розмістити у Балтійському морі

Шведський розробник OX2 AB та фінська інвесткомпанія Alandsbanken Fondbolag розробляють два офшорні вітроенергетичні проєкти у Балтійському морі вартістю €20 млрд, які стануть найбільшими у світі, пише Українська енергетика.

Проєкти Noatun Syd і Noatun Nord розташуються на північ і південь від фінських островів Аланд. Після завершення будівництва їх загальна потужність становитиме 9000 МВт.

Частка OX2 у проєктах Noatun становитиме близько 5000 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією кілька мільйонів домогосподарств.

«Це набагато більше енергії, ніж споживачам потрібно, тому вони розглядають це як ресурс, який можуть використати для сприяння експорту та виробництва водню, – розповів Пол Стормоен, головний виконавчий директор OX2. – Ми запропонували кабель до Стокгольма, який прямував би звідси до столиці, і ми також мали б кабелі до Фінляндії».

Остаточне інвестиційне рішення за проєктами може бути прийняте приблизно між 2025 і 2026 роками.

У найближчій перспективі компанія планує збільшити свої потужності на 1500 МВт.

Фірма нещодавно оновила свої орієнтири щодо прибутків на 2022 рік. Тепер вона очікує $90 млн операційного доходу. У червні компанія оголосила про ще один гігантський офшорний вітровий проєкт і нещодавно продала 49% акцій у трьох розробках інвестиційному підрозділу найбільшої роздрібної групи Ikea.

Нагадаємо, російська агресія стала причиною підвищення попиту громад на інформацію з підготовки біопаливних проєктів для заміни природного газу для бюджетних закладів, зокрема лікарень, шкіл, садочків тощо.