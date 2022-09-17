Біопаливо набирає популярність через війну в Україні

Установки на біомасі сьогодні є лідерами з отримання «зеленої» теплоенергії

Російська агресія стала причиною підвищення попиту громад на інформацію з підготовки біопаливних проєктів для заміни природного газу для бюджетних закладів, зокрема лікарень, шкіл, садочків тощо.

Люди розуміють важливість автономного чи резервного джерела тепла, особливо в умовах воєнного часу, повідомляє «Українська енергетика».

На жаль, такі проєкти потребують тривалої підготовки, тому запуск котельні на біомасі стає завданням для наступного опалювального сезону.

До того ж, не всі поспішають переходити на альтернативні джерела палива. «По-перше, є страх – я відмовлюся від звичного мені газу. А достатньо мені знань, ресурсів, можливості не просто реалізувати проєкт, а забезпечити кожний опалювальний сезон на іншому виді палива, який мені поки що не зрозумілий (з точки зору застосування на практиці)», – пояснила голова Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку Юлія Усенко.

Вона зазначила, що потрібно вивчити потенціал ресурсу громади, тобто що може бути використано: відходи лісу, зернових культур, соняшника, чи є землі для вирощування енергетичних культур. Також варто провести такі дослідження і в сусідніх громадах. Наступний крок – усвідомити, як отримати біопаливо з цієї сировини. Далі постає питання пошуку джерел фінансування.

Експертка вважає, що варто започаткувати навчальний центр, можливо, на базі Мінрегіону, де ініціативні представники громади будуть вчитися будувати проєкти, готувати персонал.

На думку експертів, це дозволить жителям громади самостійно впроваджувати та керувати біоенергетичними проєктами на місцевих ресурсах та масштабувати успішні практики.