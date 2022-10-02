«Нафтогаз» побудує електростанції на біопаливі у двох українських містах

Будівництво ТЕЦ у Житомирі і Львові, як очікується, завершиться у 2023 році

Сучасні теплоелектростанції, які планує побудувати «Нафтогаз», працюватимуть на альтернативному біопаливі

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує побудувати у Львові та Житомир теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які працюватимуть на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF), загальна потужність яких складатиме 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

За словами голови правління «Нафтогазу України» Юрія Вітренка, компанія вже допомагає українським містам переводити свої ТЕЦ з газу на біопаливо (йдеться про проєкти у Житомирі, Львові, Охтирці) і готовий підтримувати й інші міста у цьому напрямку.

Закінчити будівництво у Львові планують в першому кварталі 2023 року, в Житомирі – в четвертому кварталі 2023 року.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин зазначив, що спільно з «Нафтогазом» місто реалізує проєкт, який вже за рік зможе забезпечити виробництво 50 МВт енергії, які генеруватимуться з альтернативних видів палива.

Очільник Житомира додав, що у 2015 році обласний центр споживав за рік 93 млн куб м газу, а вже цього опалювального сезону має бути не більше 45 млн м куб. Через рік місто планує використовувати лише 10% від того, що було у 2015 році.

Побудована у Львові нова ТЕЦ буде першою на альтернативному паливі, яке покриватиме близько чверті його потреб у теплі.

Також у Новояворівську, що на Львівщині у стислі терміни планують побудувати нову ТЕЦ на альтернативному паливі. Згідно з планом нова ТЕЦ дозволить економити до $24 млн на рік, які раніше витрачали на газ.

Повідомляється, що у планах «Нафтогазу» побудувати щонайменше дев’ять біоТЕЦ та біокотелень у восьми регіонах України загальною потужністю 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська державна компанія «Газпром» погрожує українському «Нафтогазу» санкціями через ініційований арбітраж – наслідком може стати припинення сплати за транзит газу через Україну.