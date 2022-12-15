Термоядерний синтез: вчені досягли неймовірного результату

Реакція термоядерного синтезу має більш високий енергетичний потенціал, ніж усі інші відомі нам джерела енергії

Ймовірно, ми стоїмо на порозі кінця вуглеводневої ери

Міністерство енергетики США оголосило про технологічний прорив у галузі виробництва електроенергії шляхом термоядерного синтезу. Це може стати початком кінця вуглеводневої економіки, а деякі індустрії, країни та окремі режими скоро можуть почути два слова: шах та мат, пише DW.

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Вчені вперше в історії зафіксували чистий приріст енергії під час роботи термоядерного реактора. Тобто в ході термоядерної реакції вдалося отримати більше енергії, ніж знадобилося на те, щоб запустити реакцію. Прорив зафіксовано у науковому центрі National Ignition Facility Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренс в Каліфорнії.

Представники лабораторії поки що не дають коментарів, проте Міністерство енергетики США оголосило, що його голова Дженніфер Гренхолм докладніше розповість про успіх вчених вже найближчим часом.

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Передбачається, що термоядерна реакція може стати практично невичерпним джерелом енергії та зможе задовольнити усі енергетичні потреби людства. У ході синтезу температура плазми в реакторі досягає 150 мільйонів градусів за Цельсієм, що перевищує температуру сонця у 10 разів.

Реакція термоядерного синтезу має більш високий енергетичний потенціал, ніж усі інші відомі нам джерела енергії. Вона дозволяє вивільнити майже в 4 мільйони разів більше енергії, ніж хімічні реакції, такі як спалювання вугілля, нафти або газу, і в чотири рази більше енергії, ніж реакція поділу атомного ядра, яка сьогодні використовується на атомних електростанціях по всьому світу. Термоядерний синтез було відкрито на початку 20 століття. Сьогодні багато політиків, особливо в Європі, пов'язують із ним майбутнє світової енергетики.

Нагадаємо, за розрахунками Біоенергетичної асоціації, з урахуванням витрат на повоєнну відбудову до 2030 року Україна здатна повністю замістити імпортований природний газ і перейти до другого етапу – експорту