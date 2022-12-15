Термоядерний синтез: вчені досягли неймовірного результату
Ймовірно, ми стоїмо на порозі кінця вуглеводневої ери
Міністерство енергетики США оголосило про технологічний прорив у галузі виробництва електроенергії шляхом термоядерного синтезу. Це може стати початком кінця вуглеводневої економіки, а деякі індустрії, країни та окремі режими скоро можуть почути два слова: шах та мат, пише DW.
Вчені вперше в історії зафіксували чистий приріст енергії під час роботи термоядерного реактора. Тобто в ході термоядерної реакції вдалося отримати більше енергії, ніж знадобилося на те, щоб запустити реакцію. Прорив зафіксовано у науковому центрі National Ignition Facility Ліверморської національної лабораторії ім. Лоуренс в Каліфорнії.
Представники лабораторії поки що не дають коментарів, проте Міністерство енергетики США оголосило, що його голова Дженніфер Гренхолм докладніше розповість про успіх вчених вже найближчим часом.
Передбачається, що термоядерна реакція може стати практично невичерпним джерелом енергії та зможе задовольнити усі енергетичні потреби людства. У ході синтезу температура плазми в реакторі досягає 150 мільйонів градусів за Цельсієм, що перевищує температуру сонця у 10 разів.
Нагадаємо, за розрахунками Біоенергетичної асоціації, з урахуванням витрат на повоєнну відбудову до 2030 року Україна здатна повністю замістити імпортований природний газ і перейти до другого етапу – експорту
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