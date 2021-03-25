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    Великобританія виділила $12,5 млн виробникам зеленого віскі

    нова енергія
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    Винокурні Великобританії піднімають тост за своє безвуглецеве майбутнє &nbsp; - Великобританія виділила $12,5 млн виробникам зеленого віскі

    Винокурні Великобританії піднімають тост за своє безвуглецеве майбутнє

     

    Фото: h2-view.com

    Для британських виробників віскі це вже другий транш за останні півроку

    Лікеро-горілчані заводи Великобританії отримали державне фінансування $12,5 млн для декарбонізації виробничих процесів з впровадженням інноваційних технологій, таких як водень і геотермальна енергія, – повідомляє H2 View.

    У державній програмі, яка стимулює використання винокурнями екологічно чистого водню, беруть участь 12 шотландських лікеро-горілчаних заводів і 5 англійських.

    Це вже другий етап фінансування. На першому, в кінці 2020 року, винокурні отримали від держави близько $100 тис, що допомогло їм активізувати дослідження і розробки в області декарбонізації, включаючи схеми з використанням водню. Зараз вони можуть подати заявку на отримання додаткових, вже мільйонних грантів.

    «Від віскі до джина і рома – винокурні Великобританії відомі в усьому світі своїми інноваціями, і приємно бачити, як вони використовують це, щоб перейнятися духом екологічності. Нове фінансування підтримає одну з найбільш знакових галузей нашої країни, щоб рухатися далі і швидше в скороченні викидів вуглекислого газу і поліпшення клімату. Це те, за що ми всі можемо підняти тост!», – сказала міністр енергетики Великобританії Анн-Марі Тревельян.

    Теги: Велика Британія фінансування водень
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