Великобританія виділила $12,5 млн виробникам зеленого віскі

Для британських виробників віскі це вже другий транш за останні півроку

Лікеро-горілчані заводи Великобританії отримали державне фінансування $12,5 млн для декарбонізації виробничих процесів з впровадженням інноваційних технологій, таких як водень і геотермальна енергія, – повідомляє H2 View.

У державній програмі, яка стимулює використання винокурнями екологічно чистого водню, беруть участь 12 шотландських лікеро-горілчаних заводів і 5 англійських.

Це вже другий етап фінансування. На першому, в кінці 2020 року, винокурні отримали від держави близько $100 тис, що допомогло їм активізувати дослідження і розробки в області декарбонізації, включаючи схеми з використанням водню. Зараз вони можуть подати заявку на отримання додаткових, вже мільйонних грантів.

«Від віскі до джина і рома – винокурні Великобританії відомі в усьому світі своїми інноваціями, і приємно бачити, як вони використовують це, щоб перейнятися духом екологічності. Нове фінансування підтримає одну з найбільш знакових галузей нашої країни, щоб рухатися далі і швидше в скороченні викидів вуглекислого газу і поліпшення клімату. Це те, за що ми всі можемо підняти тост!», – сказала міністр енергетики Великобританії Анн-Марі Тревельян.