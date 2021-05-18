У Новій Зеландії презентували барбекю на водні

За оцінками експертів, м'ясо, приготоване на водневому барбекю, ніжніше

Новозеландська компанія Firstgas Group представила на AM Show (ранкові новини і ток-шоу) свій новий барбекю, який працює на водні, – повідомляє H2 View.

Барбекю живиться від балона з воднем, який генерує таку ж кількість тепла, як і звичайний балон з природним газом. Зараз процес приготування обходиться дорожче, але в Firstgas Group впевнені, що скоро вартість зеленого водню впаде на порядок (в даний час один кілограм екологічно чистого палива коштує близько $14), а переваги в плані екології очевидні.

Провідні популярного ранкового AM Show Дункан Гарнер, Марк Річардсон і Аманда Джілліс спробували на смак різні види м'яса, приготовані на водневому барбекю. Кожен дав позитивні відгуки про інноваційний барбекю і заявив, що більше 80% населення Нової Зеландії підтримають перехід на цей новий водневий варіант.

Марк Річардсон (ведучий спортивних новин) додатково зізнався, що м'ясо, яке він їв з водневого барбекю, виявилося більш ніжним, ніж приготоване звичайним способом.