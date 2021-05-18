У Новій Зеландії презентували барбекю на водні

У Новій Зеландії презентували барбекю на воднінова енергія
Зелений водень зробить смак смаженого м'яса ще більш неповторним
За оцінками експертів, м'ясо, приготоване на водневому барбекю, ніжніше
Новозеландська компанія Firstgas Group представила на AM Show (ранкові новини і ток-шоу) свій новий барбекю, який працює на водні, – повідомляє H2 View.
Барбекю живиться від балона з воднем, який генерує таку ж кількість тепла, як і звичайний балон з природним газом. Зараз процес приготування обходиться дорожче, але в Firstgas Group впевнені, що скоро вартість зеленого водню впаде на порядок (в даний час один кілограм екологічно чистого палива коштує близько $14), а переваги в плані екології очевидні.
Провідні популярного ранкового AM Show Дункан Гарнер, Марк Річардсон і Аманда Джілліс спробували на смак різні види м'яса, приготовані на водневому барбекю. Кожен дав позитивні відгуки про інноваційний барбекю і заявив, що більше 80% населення Нової Зеландії підтримають перехід на цей новий водневий варіант.
Марк Річардсон (ведучий спортивних новин) додатково зізнався, що м'ясо, яке він їв з водневого барбекю, виявилося більш ніжним, ніж приготоване звичайним способом.
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