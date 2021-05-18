  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У Новій Зеландії презентували барбекю на водні

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зелений водень зробить смак смаженого м'яса ще більш неповторним &nbsp; - У Новій Зеландії презентували барбекю на водні

    Зелений водень зробить смак смаженого м'яса ще більш неповторним

     

    Фото: marieclaire.ru

    За оцінками експертів, м'ясо, приготоване на водневому барбекю, ніжніше

    Новозеландська компанія Firstgas Group представила на AM Show (ранкові новини і ток-шоу) свій новий барбекю, який працює на водні, – повідомляє H2 View.

    Барбекю живиться від балона з воднем, який генерує таку ж кількість тепла, як і звичайний балон з природним газом. Зараз процес приготування обходиться дорожче, але в Firstgas Group впевнені, що скоро вартість зеленого водню впаде на порядок (в даний час один кілограм екологічно чистого палива коштує близько $14), а переваги в плані екології очевидні.

    Провідні популярного ранкового AM Show Дункан Гарнер, Марк Річардсон і Аманда Джілліс спробували на смак різні види м'яса, приготовані на водневому барбекю. Кожен дав позитивні відгуки про інноваційний барбекю і заявив, що більше 80% населення Нової Зеландії підтримають перехід на цей новий водневий варіант.

    Марк Річардсон (ведучий спортивних новин) додатково зізнався, що м'ясо, яке він їв з водневого барбекю, виявилося більш ніжним, ніж приготоване звичайним способом.

    Читайте також:

    Молочна промисловість Австралії і Уругваю буде використовувати водень

    Великобританія виділила $12,5 млн виробникам зеленого віскі

    Теги: Нова Зеландія харчування водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Новій Зеландії презентували барбекю на водні