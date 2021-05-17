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    Молочна промисловість Австралії і Уругваю буде використовувати водень

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    Пастеризація молока за допомогою енергії водню буде поставлена на потік &nbsp; - Молочна промисловість Австралії і Уругваю буде використовувати водень

    Пастеризація молока за допомогою енергії водню буде поставлена на потік

     

    Фото: h2-view.com

    Проект підтримується Співдружністю по відносинам між Австралією і Латинською Америкою

    Австралійська агропромислова компанія Food and Fiber Great South Coast і технологічне підприємство Deakin Hycel Technology Hub (підрозділ Університету Дікіна, створений для вивчення водневих технологій), запустили проект з вивчення можливості використання водню для молочної промисловості в Австралії та Уругваї, – повідомляє H2 View.

    Інноваційний проект підтримується радою уряду Співдружності по відносинам між Австралією і Латинською Америкою. Він об'єднує передовий досвід Deakin Hycel в області водню з сільськогосподарськими мережами Food and Fiber Great South Coast. В даний час йде підготовка техніко-економічного обґрунтування проекту.

    «Дослідження Deakin Hycel Technology Hub націлені на те, щоб приносити користь суспільству і промисловості. Новий проект вдало демонструє, як ми досягаємо цієї мети, об'єднуючи молочні галузі Австралії і Уругваю для вивчення можливостей використання водню, який позитивно впливає на економіку і навколишнє середовище», – сказав проректор Університету Дікіна Іен Мартін.

    «Водневий ринок має величезний потенціал, до 2050 року він може скласти до 2,5 трильйона доларів. Використання на ранніх етапах водню в ключових галузях сільського господарства, таких, як молочна промисловість, означає, що ми знаходимося в авангарді інновацій», – сказала в свою чергу виконавчий директор Food and Fiber Great South Coast Наталі Коллард.

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    Теги: Австралія ринок промисловість водень
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    Молочна промисловість Австралії і Уругваю буде використовувати водень