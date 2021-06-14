У Британії побудують другий завод з переробки пластику в водень

Ротсей стане другим містом в Великобританії, де пластикові відходи будуть перетворювати в водень

Вартість інноваційного проекту – $28 млн, потужність – 13,5 тис тонн водню щорічно

Компанія Peel NRE розробляє проект будівництва в Шотландії заводу з переробки пластику в водень. Підприємство буде розташоване в місті Ротсей на північному березі річки Клайд, – повідомляє H2 View.

Новий об'єкт обійдеться в $28 млн, в якості джерела для виробництва водню будуть використовуватися пластмаси, які дуже складно переробити – зазвичай вони підлягають спалюванню чи похованню. На заводі будуть використовуватися новаторські технології, розроблені Powerhouse Energy Group.

Отриманий водень буде використовуватися в якості екологічно чистого палива для автобусів, вантажівок і легкових автомобілів. У планах – створення при заводі водневої заправної станції.

Нове підприємство потужністю 13,5 тис тонн водню в рік стане другим заводом такого роду в Великобританії – після того, як в 2019 році компанія Peel NRE приступила до будівництва заводу з переробки пластику в Чеширі (північно-західна Англія).

Треба відзначити, що Peel NRE підписала угоду з Powerhouse Energy Group зі створення 11 підприємств з переробки пластикових відходів в водень по всій Великобританії протягом декількох років.

«Нам необхідно переробляти якомога більше пластика з вичерпаним терміном служби, і отримувати від цього максимальну віддачу. Ми можемо допомогти запустити інфраструктуру, необхідну для підтримки розгортання водневих транспортних засобів, що дуже важливо для декарбонізації економіки», – сказав директор Peel NRE Річард Баркер.

За оцінками Zero Waste Scotland, в Шотландії щорічно проводиться близько 500 тис тонн пластикових відходів.