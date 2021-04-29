У Британії почнуть перетворювати стічні води на водень

Інноваційний проект дозволить отримувати 450 тонн екологічно чистого палива щорічно

Компанія з водопостачання Severn Trend з англійського міста Ковентрі, Organics Group, яка спеціалізується на поновлюваних джерелах енергії і Державний дослідницький університет Ковентрі приступили до реалізації проекту з виробництва водню з стічних вод, – повідомляє H2 View.

Базою для інноваційного проекту стануть очисні споруди Severn Trend. В даний час компанія з водопостачання знищує аміак, який утворюється в процесі очищення стічних вод – через його токсичних властивостей. І мета нової програми – перетворити цей аміак в водень, цінний енергоносій майбутнього.

Якщо випробування пройдуть успішно, у Severn Trend є потенціал для отримання на своїх очисних спорудах до 10 тис тонн зеленого аміаку на рік, який, в свою чергу, може бути перетворений в 450 тонн водню.

«Ми раді бути частиною цієї новаторської ініціативи разом з Severn Trent і Organics Group. Цей проект дозволить нам продемонструвати, що аміак, який до цих пір вважався відходом, можна переробляти екологічно чистим способом і виробляти водень», – сказав доцент Інституту транспорту та міст майбутнього Державного дослідного університету Ковентрі Джон Грейвс.

«Ми дуже раді співпрацювати з Університетом Ковентрі і Organics Group в цьому потенційно дуже перспективному проектi, який допоможе нам перейти до більш замкнутого підходу в очищенні стічних вод на наших об'єктах, і забезпечити наші зобов'язання по нульовому викиду вуглецю», – додав технічний керівник групи інновацій Severn Trent Пітер Вейл.