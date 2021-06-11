В ОАЕ побудують перший завод з переробки відходів в водень

В інноваційний проект буде інвестовано $180 млн

Компанія Bee'ah, піонер в галузі сталого розвитку на Близькому Сході, буде реалізовувати в Об'єднаних Арабських Еміратах плани першого в регіоні проекту з переробки пластикових і деревних відходів в водень, – повідомляє H2 View.

Проект включатиме в себе завод з виробництва екологічно чистого водню і заправну станцію для водневих автомобілів, які будуть побудовані у співпраці з британською компанією Chinook Sciences.

Проект перетворення відходів в водень розглядається як еволюція спільного проекту Bee'ah і Chinook Sciences по газифікації відходів вартістю $180 млн і спрямований на задоволення зростаючого ринкового попиту в регіоні на екологічно чистий водень.

«Як лідер в галузі управління відходами на Близькому Сході, ми пишаємося тим, що розробляємо перше в регіоні рішення по перетворенню відходів в водень. За допомогою цього нового проекту ми прагнемо підтримати економіку замкнутого циклу в багатьох сферах в усьому регіонi», – сказав генеральний директор групи компаній Bee'ah Халед Аль Хураймел.

«Ми дуже раді використовувати в ОАЕ нашу технологію газифікації і піролізу, яка розщеплює відходи за допомогою передової термічної обробки для отримання зеленого водню. Ми розраховуємо, що собівартість екологічно чистого палива може дорівнювати вартості бензину. При максимальній виробничої потужності завод буде здатний заправляти щодня 1 тис автомобілів з водневим двигуном», – сказав у свою чергу голова і головний виконавчий директор Chinook Sciences Рифат Чалабі.