У Каліфорнії почнуть переробляти відходи дерев у водень

Передбачувана потужність підприємства – 7 тис тонн водню на рік

Каліфорнійський стартап у галузі кліматичних технологій Mote має намір побудувати завод із переробки деревних відходів у водневе паливо. Для створення підприємства, яке має щорічно виробляти 7 тис. тонн водню, підписано угоду з інженерно-будівельною фірмою Fluor Corporation та компанією SunGas Renewables, – повідомляє H2 View.

Виробництво водню з тирси має розпочатися у 2024 році. За рахунок впровадження технологій уловлювання, утилізації та зв'язування вуглецю передбачається щорічно видаляти 150 тис. тонн вуглекислого газу – це ще одна амбітна мета компанії Mote, якої вона має намір досягти за допомогою свого інноваційного заводу.

«Наша новаторська технологія підтримує Каліфорнію в досягненні цілей нейтральності вуглецю, видаляючи вуглекислий газ з атмосфери за допомогою процесу переробки деревних відходів. За допомогою нового підприємства ми закладаємо основу для доступних пропозицій водню у глобальному масштабі», – сказав співзасновник і генеральний директор Mote Мак Кеннеді.

«Mote пропонує споживачам екологічно чистий водень, отриманий із деревних відходів, використовуючи останні досягнення у галузі обладнання та технологій. Ми раді підтримати Mote у успішній реалізації проекту через його розробку на ранній стадії», – сказав у свою чергу віце-президент з розвитку бізнесу та енергетичних рішень Fluor Ніколь Девіс.