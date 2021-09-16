У Польщі пластикові відходи будуть перетворювати на енергію та водень

Щодня буде перероблятися 40 тонн пластику

У польському місті Конін буде запущена установка з переробки пластикових відходів. Інноваційна технологія дозволить отримувати 58 МВт/год відновлюваної електроенергії в день і чистий водень, вироблений шляхом очищення синтез-газу, – повідомляють Elektrovesti.

Проєкт спільно розроблений компаніями Linde, Hydrogen Utopia International і Powerhouse Energy. Очікується, що після введення в експлуатацію установка перероблятиме сорок тонн пластикових відходів на день.

Отриманий водень стане використовуватися в якості палива для міських автобусів та інших транспортних засобів з великої вантажопідйомністю. Крім того, установка додатково забезпечить жителів Конина теплом.

«Виробництво водню з пластикових відходів допоможе вирішити екологічну проблему, і водночас воно сприяє децентралізованому використанню водню. Ми пропонуємо ефективне вирішення проблеми утилізації пластикових відходів, з якою стикається Польща, – сказав керуючий директор Selas-Linde Харальд Ранке.