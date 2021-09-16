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    У Польщі пластикові відходи будуть перетворювати на енергію та водень

    нова енергія
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    Компанія Linde пропонує ефективне рішення проблеми утилізації відходів - У Польщі пластикові відходи будуть перетворювати на енергію та водень

    Компанія Linde пропонує ефективне рішення проблеми утилізації відходів

    Фото: elektrovesti.net

    Щодня буде перероблятися 40 тонн пластику

    У польському місті Конін буде запущена установка з переробки пластикових відходів. Інноваційна технологія дозволить отримувати 58 МВт/год відновлюваної електроенергії в день і чистий водень, вироблений шляхом очищення синтез-газу, – повідомляють Elektrovesti.

    Проєкт спільно розроблений компаніями Linde, Hydrogen Utopia International і Powerhouse Energy. Очікується, що після введення в експлуатацію установка перероблятиме сорок тонн пластикових відходів на день.

    Отриманий водень стане використовуватися в якості палива для міських автобусів та інших транспортних засобів з великої вантажопідйомністю. Крім того, установка додатково забезпечить жителів Конина теплом.

    «Виробництво водню з пластикових відходів допоможе вирішити екологічну проблему, і водночас воно сприяє децентралізованому використанню водню. Ми пропонуємо ефективне вирішення проблеми утилізації пластикових відходів, з якою стикається Польща, – сказав керуючий директор Selas-Linde Харальд Ранке.

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    Теги: Польща технології водень
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    У Польщі пластикові відходи будуть перетворювати на енергію та водень