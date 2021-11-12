У Каліфорнії вироблятимуть з тирси 12 тонн зеленого водню в день

У Каліфорнії вироблятимуть з тирси 12 тонн зеленого водню в деньнова енергія
Каліфорнія є лідером у галузі водневої енергетики США
Відкриття інноваційного підприємства заплановано на другий квартал 2022 року
Американська компанія Yosemite Clean Energy має намір побудувати в Оровіллі, штат Каліфорнія, великого підприємства з виробництва екологічно чистого водню та біометану. Відкриття інноваційного заводу заплановано на другий квартал 2022 року, – повідомляє H2 View.
На підприємстві використовуватиметься нова технологія газифікації для стійкого перетворення відходів деревної біомаси в синтез-газ, з якого потім будуть вироблятися зелений водень та відновлюваний природний газ.Завдяки розгортанню цієї технології компанія Yosemite Clean Energy буде ефективно використовувати приблизно 35 млн тонн відходів деревної біомаси щорічно. Передбачається, що в день вироблятиметься 12,2 тонни та 31 тонна біометану.
«Наша команда інженерів, фахівців з лісового та сільського господарства, юристів, маркетологів та фінансових фахівців приведуть компанію до того, щоб стати першим підприємством у США, де вироблятимуть зелений водень та біометан з відходів деревного виробництва», – сказав президент компанії Yosemite Clean Energy Том Хоббі.
Читайте також: