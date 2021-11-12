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    У Каліфорнії вироблятимуть з тирси 12 тонн зеленого водню в день

    нова енергія
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    Каліфорнія є лідером у галузі водневої енергетики США - У Каліфорнії вироблятимуть з тирси 12 тонн зеленого водню в день

    Каліфорнія є лідером у галузі водневої енергетики США

    Фото: h2-view.com

    Відкриття інноваційного підприємства заплановано на другий квартал 2022 року

    Американська компанія Yosemite Clean Energy має намір побудувати в Оровіллі, штат Каліфорнія, великого підприємства з виробництва екологічно чистого водню та біометану. Відкриття інноваційного заводу заплановано на другий квартал 2022 року, – повідомляє H2 View.

    На підприємстві використовуватиметься нова технологія газифікації для стійкого перетворення відходів деревної біомаси в синтез-газ, з якого потім будуть вироблятися зелений водень та відновлюваний природний газ.

    Завдяки розгортанню цієї технології компанія Yosemite Clean Energy буде ефективно використовувати приблизно 35 млн тонн відходів деревної біомаси щорічно. Передбачається, що в день вироблятиметься 12,2 тонни та 31 тонна біометану.

    «Наша команда інженерів, фахівців з лісового та сільського господарства, юристів, маркетологів та фінансових фахівців приведуть компанію до того, щоб стати першим підприємством у США, де вироблятимуть зелений водень та біометан з відходів деревного виробництва», – сказав президент компанії Yosemite Clean Energy Том Хоббі.

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    Теги: США газ технології водень біометан
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    У Каліфорнії вироблятимуть з тирси 12 тонн зеленого водню в день